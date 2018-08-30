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30.08.2018
Военное обозрение

Турция: Если запрещаете нам покупать С-400, почему не продаёте свой "Пэтриот"?

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В турецком внешнеполитическом ведомстве резко отреагировали на очередной призыв США к Анкаре по поводу "необходимости" отказаться от закупок ЗРК С-400 у России. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу усомнился в том, что США могут предоставить Турции возможность по защите своих воздушных рубежей.

Чавушоглу:

Мы делаем всё в интересах своей страны. Это наш долг. Они (США) должны это понимать. А сами США могут дать нам какие-либо гарантии по поставкам ЗРК "Patriot"?

По словам Мевлюта Чавушоглу, Турция очень сомневается в добрых намерениях США по поддержке безопасности Турции на фоне отказа Вашингтона от передачи турецким ВВС самолётов F-35, которые произведены в США по контракту, подписанному обеими сторонами. Напомним, что американские конгрессмены приняли решение заморозить процесс передачи истребителей 5-го поколения Турции. Объяснили свой шаг в США тем, что Турция отказывается выдавать пастора Эндрю Брансона, "нарушая международное законодательство". На самом деле в США опасаются, что Анкара передала бы России важные сведения по F-35.

А есть ли опасения, что Анкара передаст Вашингтону важные сведения по С-400?

Минобороны РФ

Напомним, что на основании ранее подписанного контракта Турция получит от России две батареи ЗРК С-400. Также контракт предусматривает последующее возможное производство этих комплексов на турецкой территории.

США угрожают Анкаре санкциями из пакета CAATSA. Этот пакет предусматривает ограничительные меры в отношении стран, которые занимаются военно-техническим сотрудничеством с Россией.

29.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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