Вертолётчики группы "Беркуты" пересядут на новые машины

Летчики пилотажной группы "Беркуты" Центра подготовки пилотов фронтовой авиации (Торжок) ожидают поступления ударных вертолетов Ми-28НМ, сообщает Российская газета.

nevskii-bastion.ru/А.В. Карпенко

По словам представителя Центра подготовки подполковника Воронова, командование стремится показать не только возможности вертолетной техники, но и ее развитие, поэтому, как только в войсках появятся модернизированные машины, пилоты группы "Беркуты" пересядут на них.

Он отметил, что у тяжелых ударных вертолетов несколько иные взлетные характеристики, и это накладывает определенный отпечаток. Нужно в воздухе выдерживать строй, показать красоту полета, чтобы машины как бы стояли на жесткой сцепке, добавил Воронов.

Напомним, тверские пилоты демонстрировали групповой и одиночный пилотаж во все дни работы международного форума "Армия-2018". Аэродром Кубинка, где проводились показательные полеты, стал одной из самых посещаемых площадок "Армии".

Ми-28НМ – самая поздняя модификация вертолета "Ночной охотник". Она отличается в первую очередь радаром кругового обзора, а также установленной дублирующей системой управления. Появились система связи с беспилотниками и новая вспомогательная силовая установка. Модернизированы двигатели, прицел, бортовая электроника и фюзеляж.

Российское военное ведомство заказало сборку установочной партии вертолетов. Первые две машины должны быть изготовлены до конца текущего года.