На замену Siemens: В РФ разработают свои газовые турбины

Попавшие под американские санкции "Силовые машины" Алексея Мордашова рассчитывают получить в следующем году из бюджета 3 млрд. рублей на создание и запуск в производство нескольких видов газовых турбин, сообщает Коммерсантъ.

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По данным газеты, решение о выделение средств в 2019 году в формате государственного софинансирования принято в понедельник на заседании президентской комиссией по ТЭК.

Технологии мощных газовых турбин в России сегодня нет, это оборудование для нее делает только германская Siemens, но в условиях санкций применять такие турбины можно далеко не везде. В прошлом году отправка немецких турбин в Крым спровоцировал скандал, дошедший до международного суда.

В апреле Мордашов написал письмо Дмитрию Медведеву, в котором предложил разбить программу развития турбиностроения в РФ на два этапа.

Первые этап предполагает разработку и выпуск опытно-промышленных образцов мощностью до 70, 120 и 180 МВт, а также их испытание. Для этого, по оценке бизнесмена, потребуется в общей сложности около 15 млрд. руб.

Второй этап – непосредственно серийное производство изделий. При этом Мордашов просил, в частности у Минэнерго, гарантий на закупку турбин "Силмаша" в количестве 48 единиц в рамках модернизации ТЭС.

В Минфине вопрос о дальнейшем возможном софинансировании разработки турбин комментировать не стали.