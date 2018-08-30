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30.08.2018
Военное обозрение

На замену Siemens: В РФ разработают свои газовые турбины

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Попавшие под американские санкции "Силовые машины" Алексея Мордашова рассчитывают получить в следующем году из бюджета 3 млрд. рублей на создание и запуск в производство нескольких видов газовых турбин, сообщает Коммерсантъ.

http://www.globallookpress.com

По данным газеты, решение о выделение средств в 2019 году в формате государственного софинансирования принято в понедельник на заседании президентской комиссией по ТЭК.

Технологии мощных газовых турбин в России сегодня нет, это оборудование для нее делает только германская Siemens, но в условиях санкций применять такие турбины можно далеко не везде. В прошлом году отправка немецких турбин в Крым спровоцировал скандал, дошедший до международного суда.

В апреле Мордашов написал письмо Дмитрию Медведеву, в котором предложил разбить программу развития турбиностроения в РФ на два этапа.

Первые этап предполагает разработку и выпуск опытно-промышленных образцов мощностью до 70, 120 и 180 МВт, а также их испытание. Для этого, по оценке бизнесмена, потребуется в общей сложности около 15 млрд. руб.

Второй этап – непосредственно серийное производство изделий. При этом Мордашов просил, в частности у Минэнерго, гарантий на закупку турбин "Силмаша" в количестве 48 единиц в рамках модернизации ТЭС.

В Минфине вопрос о дальнейшем возможном софинансировании разработки турбин комментировать не стали.

29.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Компании
Siemens
Силмашин
Персоны
Медведев Дмитрий
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