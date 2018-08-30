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30.08.2018
Военное обозрение

КРЭТ: комплексами "Президент-С" оснастят всю авиацию

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Комплекс "Президент-С"
Бортовой комплекс обороны "Президент-С".
Источник: Отвага2004

Авиация российских вооруженных сил в ближайшее время будет полностью оснащена бортовыми комплексами обороны "Президент-С", передает Интерфакс сообщение советника первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимира Михеева.

НИИ "Экран" / Niiekran.ru

По его словам, новые самолеты уже все выпускаются со средствами защиты, но в строю еще остаются "недоделанные" машины. В ближайшее время вопрос оснащения их комплексами "Президент-С" будет закрыт на сто процентов.

Кроме того, в скором времени можно ожидать заключения новых экспортных контрактов на поставку "Президента-С". Наиболее перспективными рынками для поставки этих комплексов являются страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока, рассказал Михеев.

Ранее концерн сообщал о подписания контракта на поставку комплексов с Министерством обороны Египта.

Напомним, созданный инженерами концерна "Радиоэлектронные технологии" бортовой комплекс обороны "Президент-С", включает аппаратуру обнаружения лазерного облучения, станцию оптико-электронного подавления, ультрафиолетовый пеленгатор пуска ракет, а также устройство выброса ложных целей. Может устанавливаться как на гражданские, так и на военные летательные аппараты. Серийное производство комплексов начато летом 2015 года.

29.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Египет
Россия
Продукция
Президент-С
Компании
КРЭТ
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