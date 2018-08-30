Brahmos назвал сроки создания новой ракеты

Новая крылатая мини-ракета Brahmos-NG авиационного базирования будет создана через три пять лет, передает РИА Новости сообщение содиректора совместного российско-индийского предприятия Brahmos Aerospace Александра Максичева.

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По словам Максичева, при меньших габаритах новая ракета сохранит ту же боевую эффективность, что и созданная "большая" ракета, которой оснащаются тяжелые истребители Су-30МКИ индийских ВВС.

Он добавил, что ракетой Brahmos-NG можно будет вооружать легкие самолеты типа МиГ-29. К разработке этой ракету уже приступили российские и индийские инженеры.

Кроме того, в настоящее время по инициативе Минобороны Индии ведутся работы по модернизации "большой" крылатой ракеты. До конца года она будет испытана с учетом новых расширенных требований индийских военных. У ракеты улучшен ряд характеристик, в том числе по маневренности, рассказал Максичев.

Он отметил также, что бросковые испытания данной ракеты уже проведены.

Математика боеприпаса и борта истребителя показывают прекрасный результат, добавил собеседник агентства.

Напомним, совместное предприятие Brahmos Aerospace создано в 1998 году и специализируется на разработке сверхзвуковых ракет различного базирования, берегового, воздушного и морского.