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30.08.2018
Военное обозрение

Brahmos назвал сроки создания новой ракеты

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Новая крылатая мини-ракета Brahmos-NG авиационного базирования будет создана через три пять лет, передает РИА Новости сообщение содиректора совместного российско-индийского предприятия Brahmos Aerospace Александра Максичева.

http://www.globallookpress.com

По словам Максичева, при меньших габаритах новая ракета сохранит ту же боевую эффективность, что и созданная "большая" ракета, которой оснащаются тяжелые истребители Су-30МКИ индийских ВВС.

Он добавил, что ракетой Brahmos-NG можно будет вооружать легкие самолеты типа МиГ-29. К разработке этой ракету уже приступили российские и индийские инженеры.

Кроме того, в настоящее время по инициативе Минобороны Индии ведутся работы по модернизации "большой" крылатой ракеты. До конца года она будет испытана с учетом новых расширенных требований индийских военных. У ракеты улучшен ряд характеристик, в том числе по маневренности, рассказал Максичев.

Он отметил также, что бросковые испытания данной ракеты уже проведены.

Математика боеприпаса и борта истребителя показывают прекрасный результат, добавил собеседник агентства.

Напомним, совместное предприятие Brahmos Aerospace создано в 1998 году и специализируется на разработке сверхзвуковых ракет различного базирования, берегового, воздушного и морского.

29.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
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