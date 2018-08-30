B-52 Stratofortress прослужит 100 лет

ВВС США намерены модернизировать стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и продлить срок их службы до 2050 года, сообщает The Drive.

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Таким образом, B-52 станет первым в истории самолетом, чей срок боевой службы составит без малого столетие – впервые он поднялся в воздух в 1952 году.

Модификация уже получила обозначение B-52J, однако главные работы еще впереди, отметил руководитель программы по управлению жизненным циклом бомбардировщиков Лэнс Рейнольдс.

Главным новшеством в модернизированном самолете станут реактивные турбины. Они экономичнее прежних на 20% и способны выдавать в бортовую электросеть не менее 400 киловольтампер для питания цифровой системы управления машиной. Работы будут проведены на 60 бомбардировщиках.

Другая, давно назревшая потребность – "стеклянная" кабина для летчиков. Сегодня экипажу приходится собирать информацию с многочисленных циферблатов. Исключением являются два небольших многофункциональных монитора, установленных в кабине за последнее десятилетие. Замена аналоговых приборов снизит нагрузку и на пилотов, улучшит систему диагностики бортовых систем, обмен информации, навигацию и наведение.

Возможно, будут модернизированы и бортовые комплексы защиты. Еще одним новшеством может стать "умная" бомбоукладка для размещения во внутренних отсеках самолета разных типов высокоточного оружия.