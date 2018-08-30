Легендарная ЗиС-3 воюет в Йемене

Легенда советской артиллерии – дивизионная пушка образца 1942 года ЗиС-3 калибра 76 мм – по прежнему в строю, пишет Российская газета.

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Если в РФ ЗиС-3 применятся во время торжественных мероприятия для производства салютов, то за рубежом продолжает участвовать в боевых действиях. Пушку неоднократно видели на позициях сирийских войск и в Йемене.

Ранее отмечалось, что в Йемене у сторон вооруженного конфликта наряду с современной техникой можно встретить и такие раритеты как танки Т-34 и самоходки Су-100.

Что же касается пушки ЗиС-3, то "секрет" ее популярности в этом регионе понятен – она неприхотлива в эксплуатации и проста в освоении. Современный танк из нее, конечно, не подбить, но бронетранспортер или БМП – вполне даже можно. Кроме того, пушка с успехом применяется при обстрелах блокпостов и других военных сооружений.

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ЗиСы также стали устанавливать на автомобили повышенной проходимости, что, по сути, превращает их в легкие самоходные установки. На появившихся в Сети фотографиях видно, что колесной базой для пушки стал японский пикап Toyota.

Орудие бьет по противнику прямой наводкой и, судя по всему, ему удается избежать ответного огня.

Успешное применение таких самоходок может привести к росту их количества, поскольку как самих пушек, так и боеприпасов к ним в Йемене еще достаточно.