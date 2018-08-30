Американский флот "продлит жизнь" крейсерам УРО типа Ticonderoga

Вслед за новостью о том, что ВВС США собираются продлить срок эксплуатации стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, почти аналогичные вести пришли и от Военно-морских сил США, командование которых заявило о заключении первых контрактов на модернизацию крейсеров типа Ticonderoga, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

navaltoday.com

Согласно информации портала, на данный момент заключено два контракта на капитальный ремонт и модернизацию крейсеров Cowpens и Gettysburg, которые стоят на приколе уже три года с 2015 года. Компании General Dynamics NASSCO и BAE Systems Norfolk, с которыми подписаны договора, получили по $147 млн каждая. Срок ввода модернизированных крейсеров в строй по планам ВМС США определен как 2020 год.

Всего в Соединенных Штатах за все время было построено 27 крейсеров типа Ticonderoga. На данный момент в строю числятся 22 из 27, три находятся в отстое, один утилизирован и еще один затоплен на Гавайях. При этом 11 из 22-х числящихся в строю, планировалось вывести в резерв еще в 2015 году. Принятый новый план развития американских ВМС предусматривает увеличение численности флота до 355 боевых кораблей в срок до 2030 года. В связи с этим было принято решение провести капитальный ремонт и модернизацию морально устаревших крейсеров, продлив срок их службы с 30 до 45 лет.

По имеющейся информации, командование ВМС США также разрабатывают планы продления сроков эксплуатации эсминцев типа Arleigh Burke и возможно - авианосцев типа Nimitz.