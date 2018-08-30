Войти
30.08.2018
Военное обозрение

Американский флот "продлит жизнь" крейсерам УРО типа Ticonderoga

433
2
0

Вслед за новостью о том, что ВВС США собираются продлить срок эксплуатации стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, почти аналогичные вести пришли и от Военно-морских сил США, командование которых заявило о заключении первых контрактов на модернизацию крейсеров типа Ticonderoga, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

navaltoday.com

Согласно информации портала, на данный момент заключено два контракта на капитальный ремонт и модернизацию крейсеров Cowpens и Gettysburg, которые стоят на приколе уже три года с 2015 года. Компании General Dynamics NASSCO и BAE Systems Norfolk, с которыми подписаны договора, получили по $147 млн каждая. Срок ввода модернизированных крейсеров в строй по планам ВМС США определен как 2020 год.

Всего в Соединенных Штатах за все время было построено 27 крейсеров типа Ticonderoga. На данный момент в строю числятся 22 из 27, три находятся в отстое, один утилизирован и еще один затоплен на Гавайях. При этом 11 из 22-х числящихся в строю, планировалось вывести в резерв еще в 2015 году. Принятый новый план развития американских ВМС предусматривает увеличение численности флота до 355 боевых кораблей в срок до 2030 года. В связи с этим было принято решение провести капитальный ремонт и модернизацию морально устаревших крейсеров, продлив срок их службы с 30 до 45 лет.

По имеющейся информации, командование ВМС США также разрабатывают планы продления сроков эксплуатации эсминцев типа Arleigh Burke и возможно - авианосцев типа Nimitz.

29.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
B-52
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Проекты
2020-й год
Nimitz
Ticonderoga
Авианосец
Похожие новости
12.11.2013
Эсминцы типа Zumwalt. О сегодняшнем состоянии кораблей будущего
18.11.2016
Флот, который построит Трамп
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
14.05.2015
Курс в будущее или на рифы?
29.04.2013
Морская мощь XXI столетия
2 комментария
№1
30.08.2018 05:17
Цитата, q
модернизацию морально устаревших крейсеров, продлив срок их службы с 30 до 45 лет.
Я бы не сказал что морально устарели,физически еще может быть. А так с Тикондерогой по ПВО разве что 1144 сравнится.
0
Сообщить
№2
30.08.2018 08:59
Счастливчики, им есть, что модерить. У нас то ли расчитывали на атомарный репликатор, то ли на вечный мир, или жизнь в странах, где флот есть.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 13:20
  • 13
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 30.08 13:17
  • 35
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 30.08 13:16
  • 4
СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО
  • 30.08 13:13
  • 1
ZALA AERO разработала роботизированную многофункциональную платформу
  • 30.08 12:53
  • 1
Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?
  • 30.08 12:15
  • 2
Раздел воды: Украина отправит корабли в Азовское море
  • 30.08 11:49
  • 3
БМП-1 "Берег" против БМП-1АМ "Басурманин": что круче?
  • 30.08 11:43
  • 10
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 30.08 10:31
  • 1
"Стрелы" заточат по-новому
  • 30.08 10:09
  • 34
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 30.08 09:47
  • 2
Новые "зубы" для "Аллигатора": почему Ка-52К не имеет аналогов в мире
  • 30.08 08:59
  • 2
Американский флот "продлит жизнь" крейсерам УРО типа Ticonderoga
  • 30.08 07:59
  • 14
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 30.08 07:56
  • 25
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 30.08 07:25
  • 4
На Су-57 испытали революционную систему связи