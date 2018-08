News.com.au: Россия хочет шагоход из "Звездных войн", "Калашников" делает

Одним из наиболее интересных и популярных экспонатов недавнего международного военно-технического форума "Армия-2018" стал макет перспективной инженерной машины с рабочим названием "Игорек". От множества других экспонатов выставки это изделие отличалось необычным видом и ходовой частью. По задумке авторов проекта, этот аппарат с ее помощью действительно должен ходить – предлагается использование пары массивных опор-ног. Такой макет не мог не привлечь внимание зарубежных специалистов, военных и журналистов.

Вместе с другими зарубежными изданиями новой российской разработкой заинтересовался австралийский интернет-портал News.com.au. Этот интерес был реализован в виде статьи "Russia wants a Star Wars walker. Kalashnikov is giving it one" – "Россия хочет шагоход из "Звездных войн". "Калашников" делает его" за авторством Джейми Сейдела. Как ясно из заголовка, темой статьи стал собственно российский проект шагающей машины, а также его сравнение с уже известными образцами, правда, исключительно из фантастики.

Макет, построенный по концепт-проекту "Калашникова"

В подзаголовке Дж. Сейдел отмечает: Россия стала первой страной, которая пытается отправить на поле боя гигантский шагоход, подобный тем, что фигурировали в саге "Звездные войны". Впрочем, тут же автор выражает сомнение в реальных перспективах проекта. Он спрашивает: не тот ли это случай, когда форма взяла верх над содержанием?

Россия проводит в Москве военно-техническую выставку, главной целью которой является демонстрация последних отечественных разработок в военной сфере. Вход на выставку "охраняет" нечто, пришедшее прямо из научной фантастики. Это изделие того класса, который в определенных контекстах именуется термином "боевой мех".

Дж. Сейдел напоминает, что подобные образцы ранее можно было увидеть в кинофильмах "Звездные войны" и "Аватар". Более того, популярная франшиза Battletech целиком построена вокруг концепции шагоходов военного назначения с броней и вооружением.

Похоже, Москва впечатлена представленным образцом. Оригинальный шагоход представил концерн "Калашников" – один из ведущих производителей оружия, получивший всемирную известность благодаря своим автоматам. Предприятие утверждает, что теперь пытается реализовать совершенно новую концепцию многоцелевой машины с необычной ходовой частью. Как сообщает российская пресса, для демонстрации на форуме "Армия-2018" был построен макет нового шагохода высотой 4 м.

"Калашников" на марше

Дж. Сейдел указывает, что показанный образец представляет собой всего лишь стенд для отработки тех или иных технических решений. В целом, новая разработка именуется "концепт управляемого прямоходящего комплекса". Предназначение этого изделия – решение инженерных и боевых задач, хотя авторы проекта пока не уточняют, какие задачи и каким образом будут решаться. По данным Russia Today, проект пока находится на ранних стадиях. При этом уже существует более совершенная и развитая машина, которая участвует в испытаниях. Полноценный опытный образец планируется показать на следующей выставке "Армия".

Австралийский автор отмечает, что у русского шагохода мало сходства с машинами из "Звездных войн", экстерьер которых был образован крупными панелями брони, установленными под углом друг к другу. Кроме того, он не вооружен до зубов и не несет разнообразное снаряжение, как "мехи" из Battletech.

Вместо этого российский макет выглядит как стеклянное яйцо на двух ногах, оснащенное парой не самых крупных манипуляторов для работы с разными объектами. Фактически выставочный образец смотрится чуть лучше, чем низкобюджетный реквизит для кино.

Тем не менее, как считает Дж. Сейдел, даже в этом виде оригинальный аппарат демонстрирует интересные принципы. Он наглядно показывает возможность воплощения в жизни легкой бронемашины AT-ST из "Звездных войн" или многоцелевого погрузчика из "Чужих". Подобные концепции вполне могут быть реализованы в том или ином виде.

Впрочем, автор полагает, что реализация таких идей может быть связана с определенными проблемами. Прежде всего, он указывает на вопросы, связанные с боевым применением шагоходов – с практичностью их работы на поле боя.

Небылицы

Дж. Сейдел пишет, что шагающая боевая машина, на первый взгляд, имеет определенные преимущества перед другой техникой для армии. В первую очередь, шагоход имеет лучшую проходимость и может буквально переступать через препятствия, присутствующие на поле боя. Кроме того, высокая машина дает экипажу хорошую обзорность и упрощает применение имеющегося в наличии вооружения. В целом, получается весьма жуткий образец военной техники.

Однако не все так просто. Автор приводит мнение специалистов Австралийского института стратегической политики (Australian Strategic Policy Institute), которые объясняют, почему шагоходы до сих пор не нашли места в армии.

Шагающая разведывательная машина AT-ST из х/ф "Звездные войны"

Поверхностно рассматривая механических боевых чудовищ, появившихся в прошлогоднем фильме "Звездные войны: Последние джедаи", специалисты ASPI указали на ряд их слабых мест. Они отмечают проблему в виде необходимости поддержания равновесия, повышенные нагрузки на сравнительно небольшие металлические опоры-ноги, а также большие размеры, делающие боевую машину легкой мишенью.

Суровая реальность множества вооруженных конфликтов, таких как Вторая мировая война, войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке показала, что бронированные транспортные средства для пехоты и разведывательные машины должны иметь минимальный профиль. За счет малых размеров они могут оставаться незамеченными как можно дольше и двигаться быстро, чтобы при необходимости уйти из-под удара. Шагоходы из фантастических произведений не соответствуют таким требованиям.

Доктор Эндрю Дэвис из Australian Strategic Policy Institute также отмечает, что движитель в виде ног имеет серьезные недостатки. Прежде всего, он не отличается совершенством и высокой эффективностью. Что касается живой природы, то фактически единственной причиной, по которой в биологии не встречаются колеса, заключается в том, что эволюция не смогла создать некое подобие подшипника с кровеносными сосудами.

Другой сотрудник Австралийского института стратегической политики, доктор Малколм Дэвис, указал на еще одну проблему ходящей боевой машины. Наибольший их недостаток был наглядно показан в фильме "Звездные войны: Империя наносит ответный удар". В сцене защиты своей базы повстанцы поняли, что их оружие не пробивает броню имперских шагоходов. В связи с этим появилась идея использовать гарпуны и тросы, чтобы связать опоры техники, и это привело к успеху. М. Дэвис подводит итог: "уберите одну ногу – и вся машина падает".

Военно-технический форум "Армия-2018" стал площадкой для первой демонстрации целого ряда образцов разных классов и разного назначения. Среди прочего, демонстрировались и концепт-проекты того или иного рода. Наиболее заметным во всех смыслах стало перспективное предложение концерна "Калашников" в области многоцелевых шагоходов. Изначально представленный макет шагающей машины не имел собственного названия, но вскоре получил прозвище "Игорёк". Руководство организации-разработчика согласилось сделать его рабочим обозначением проекта.

На выставке был показан простой макет, демонстрирующий общие положения проекта. "Игорька" укомплектовали крупным корпусом с обитаемым объемом для оператора, а также парой опор-ног для передвижения и двумя малогабаритными манипуляторами для работы с грузом. Общая высота изделия – порядка 4 м. Расчетная полная масса готового образца – 4,5 т. Макет показывает, что управлять перемещением подвижных частей предлагается при помощи гидравлики. Она должна обеспечить как подвижность, так и работу с грузом.

По известным данным, одновременно с демонстрацией макета "Калашников" ведет работы по созданию полноценного прототипа, который будет использоваться в реальных испытаниях. В дальнейшем его даже могут показать на очередной выставке "Армия".

Австралийский интернет-портал News.co.au ожидаемо не смог пройти мимо новостей из России, в результате чего появилась статья с кратким описанием "Игорька" и попыткой оценки этого концепт-проекта. Нельзя не отметить, что не все приведенные аргументы выглядят достойно и могут быть приняты во внимание.

В первую очередь, можно раскритиковать попытки сравнения российского концепта с "готовыми образцами" из кино, причем не самые удачные. К примеру, знатоки вселенной "Звездных войн" без труда найдут грубые ошибки в рассуждениях Джейми Сейдела и ученых из Australian Strategic Policy Institute. Впрочем, присутствовали недочеты и в других аргументах.

По мнению специалистов из Института стратегической политики, недостатком шагохода наподобие AT-ST или "Игорька" являются большие размеры, облегчающие его обнаружение на поле боя и негативно сказывающиеся на живучести. Однако подобный аргумент легко оспорить.

Нетрудно заметить, что в последние годы развитие боевых бронированных машин идет по пути увеличения габаритов и массы. Этому способствует развитие средств обнаружения и вооружения. Даже небольшой образец может быть обнаружен и атакован, в результате чего особое значение приобретает защита. Повышение уровня защиты, в свою очередь, достигается ценой роста габаритов и массы. Такую цену конструкторы и военные считают приемлемой. Таким образом, аргумент о размерах шагохода не вполне соответствует нынешнему положению дел.

Манипулятор для работы с грузами

Следующий довод австралийских специалистов касается эффективности движителя с опорами-ногами. Действительно, такая ходовая часть не является самой удачной с точки зрения использования энергии. По ряду основных характеристик ее опережают любые другие системы, прежде всего колеса и гусеницы. Не меньшей проблемой является создание и изготовление шагающего движителя, поскольку он отличается весьма сложной кинематикой и нуждается в не менее сложной системе управления.

При этом шагающее шасси имеет некоторые преимущества перед другими вариантами ходовых частей. Так, за счет определенного роста габаритов можно увеличить и габаритную проходимость. Кроме того, наличие нескольких опор дает теоретическую возможность уменьшения удельной нагрузки на грунт в сравнении с гусеничной, а тем более колесной техникой.

Вряд ли стоит напоминать, что шагоходы "традиционного" вида пока не смогли выйти за пределы лабораторий и полигонов. Появление полноценных образцов, пригодных для использования на переднем крае, и вовсе оказывается делом отдаленного будущего. Ученым и конструкторам необходимо решить большой объем разнообразных задач, связанных как с техническими ограничениями, так и с практическим применением техники.

Отечественный проект с легкомысленным названием "Игорёк" пока находится на ранних стадиях и, по всей видимости, еще не дошел до этапа проверки необычной ходовой части. При этом существующий концепт уже затрагивает вопросы будущего применения техники. Машина с двуногим "шасси" рассматривается в качестве многоцелевого инженерного средства, пригодного для решения широкого круга задач. Ее можно будет использовать как в бою в качестве носителя оружия, так и в тылу для работы в логистике.

Тот или иной вариант применения необычной техники предъявляет особые требования, которые обязательно должны сказаться на ее облике. Подобные законы имеют силу во всех областях, в том числе и в сфере шагоходов. Таким образом, готовый образец, появление которого ожидается в отдаленном будущем, может иметь самые заметные отличия от представленного "Игорька". Как именно готовые машины будут отличаться от имеющегося концепта – пока остается только гадать.

Однако не следует и переоценивать необычный проект. Шагоходы действительно имеют ряд серьезных проблем, существенно затрудняющих их создание и внедрение. При этом нужно помнить о существовании массы более привычных образцов техники разного назначения, уже успешно решающих актуальные задачи. Вероятно, главной целью нынешнего проекта концерна "Калашников" должно стать определение реальной ценности имеющегося предложения.