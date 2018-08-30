Вооруженные силы Турции получили седьмой вертолет CH-47F "Чинук"

ЦАМТО, 29 августа. По сообщению Daily Sabah, ВС Турции приступили к приемке второй партии вертолетов CH-47 "Чинук", несмотря на обострение отношений с США и инициированный американскими законодателями запрет на поставки истребителей F-35.

По информации Директората оборонной промышленности SSB (Savunma Sanayii Baskanligi), первый из пяти вертолетов CH-47F "Чинук" второй партии был передан ВС Турции 25 августа. Фото переданной машины уже появились в социальных сетях. Таким образом, на вооружении ВС Турции теперь имеется 7 новых вертолетов CH-47F "Чинук".

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2009 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже Турции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 14 транспортных вертолетов CH-47F "Чинук", общая стоимость которых оценивалась в 1,2 млрд. долл. Планировалось, что 10 вертолетов будут переданы Сухопутным войскам, а остальные будут использоваться для поддержки сил специальных операций.

В июне 2010 года было заявлено, что Конгресс США одобрил продажу, однако из-за отсутствия достаточных финансовых средств руководство Турции перенесло сроки закупки.

Начальный контракт на поставку 6 вертолетов стоимостью 400 млн. долл. был подписан с компанией Boeing в 2011 году. Данные машины ВС Турции получили с июля по декабрь 2016 года. Позднее было заключено соглашение на поставку еще 5 вертолетов, которые должны быть переданы заказчику в 2018 году.