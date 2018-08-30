Поднят в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева"

ЦАМТО, 29 августа. С заводского аэродрома ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") 25 августа поднялся в воздух очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-32768, серийный номер 307).

Самолет построен для Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в рамках Государственного контракта от 25 мая 2011 года.

Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний самолет будет передан заказчику для эксплуатации в Авиационно-спасательном центре Южного регионального центра МЧС России.

В настоящее время на окончательной сборке находится Бе-200ЧС (№308), заключительный по контракту 2011 г. и ведется плановая сборка агрегатов самолетов-амфибий следующей серии, сообщает пресс-служба ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева".