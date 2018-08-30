Индонезия намерена оценить возможность покупки новой подводной лодки

ЦАМТО, 29 августа. Министерство обороны Индонезии выделило 283,8 трлн. индон. рупий (1,9 млн. долл.) на оплату консультационных услуг в рамках проекта приобретения шестой подводной лодки для ВМС страны.

Согласно документу, полученному Jane's Navy International 28 августа от Дирекции по оборонным закупкам Министерства обороны, средства на указанные цели будут выделены из бюджета военного ведомства Индонезии на 2018 год.

Особое внимание в ходе консультаций будет уделено механизмам передачи технологий и тому, как получить наибольшую выгоду от контракта на шестую подводную лодку для национальной промышленности Индонезии.

Судя по проекту обновленного плана модернизации Вооруженных сил, известного как "Минимально необходимые основные силы" MEF (Minimum Essential Force), Индонезия намерена дополнительно приобрести три подводные лодки.

В настоящее время на вооружении ВМС страны имеются две ДЭПЛ типа "Чакра" (Тип-209/1300), которые были приняты на вооружение в 1981 году, и одна ДЭПЛ класса "Нагапаса" (Тип-209/1400), построенная южнокорейской Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) и поставленная в августе 2017 года. В состав ВМС будут введены еще две ДЭПЛ класса "Нагапаса", последнюю из которых планируется принять на вооружение в 2021 году. Вторая подлодка уже прибыла в страну, а последняя в настоящее время строится на судостроительном предприятии PT PAL в Сурабайе при содействии специалистов DSME.

Среди потенциальных вариантов закупки МО Индонезии рассматривает дизель-электрическую подводную лодку класса "Рейс" ("Тип-214") с воздухонезависимой силовой установкой, предложенную турецкой Golcuk Shipyard, российскую ДЭПЛ "Кило" и подводную лодку "Скорпен-1000" французской Naval Group.

Первоначально проект MEF предусматривал постройку к 2024 году 12 новых ДЭПЛ, однако сейчас планируемое к закупке количество ДЭПЛ сокращено и на вооружение предполагается принять 8 подлодок. Необходимость увеличения подводного флота обосновывается увеличением численности ДЭПЛ на вооружении ВМС ряда стран региона.