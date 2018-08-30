Испытания усовершенствованной КРВБ Brahmos будут проведены до конца этого года
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии с макетом крылатой ракеты BrahMos.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 29 августа. Испытания усовершенствованной по заказу ВВС Индии КРВБ Brahmos будут проведены до конца этого года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.
КРВБ этого типа уже состоит на вооружении ВВС Индии. Ею вооружаются истребители Су-30МКИ.
"До конца этого года КРВБ Brahmos будет испытана с учетом новых, расширенных требований командования ВВС Индии. Она будет иметь улучшенные характеристики, в том числе по маневренности", – цитирует "РИА Новости" А.Максичева.
По его словам, бросковые испытания этой ракеты уже проведены.
"Математика ракеты и борта самолета показывают отличный результат", – сказал собеседник агентства.
29.08.2018
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Права на данный материал
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