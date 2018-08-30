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30.08.2018
ЦАМТО

Испытания усовершенствованной КРВБ Brahmos будут проведены до конца этого года

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Истребитель Су-30МКИ
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии с макетом крылатой ракеты BrahMos.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 29 августа. Испытания усовершенствованной по заказу ВВС Индии КРВБ Brahmos будут проведены до конца этого года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.

КРВБ этого типа уже состоит на вооружении ВВС Индии. Ею вооружаются истребители Су-30МКИ.

"До конца этого года КРВБ Brahmos будет испытана с учетом новых, расширенных требований командования ВВС Индии. Она будет иметь улучшенные характеристики, в том числе по маневренности", – цитирует "РИА Новости" А.Максичева.

По его словам, бросковые испытания этой ракеты уже проведены.

"Математика ракеты и борта самолета показывают отличный результат", – сказал собеседник агентства.

29.08.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
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