Испытания усовершенствованной КРВБ Brahmos будут проведены до конца этого года

ЦАМТО, 29 августа. Испытания усовершенствованной по заказу ВВС Индии КРВБ Brahmos будут проведены до конца этого года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.

КРВБ этого типа уже состоит на вооружении ВВС Индии. Ею вооружаются истребители Су-30МКИ.

"До конца этого года КРВБ Brahmos будет испытана с учетом новых, расширенных требований командования ВВС Индии. Она будет иметь улучшенные характеристики, в том числе по маневренности", – цитирует "РИА Новости" А.Максичева.

По его словам, бросковые испытания этой ракеты уже проведены.

"Математика ракеты и борта самолета показывают отличный результат", – сказал собеседник агентства.