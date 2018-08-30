В Ирак прибыла первая партия БМП-3 российского производства

ЦАМТО, 29 августа. В Ирак прибыла первая партия боевых машин пехоты БМП-3 российского производства, предназначенных для Сухопутных войск этой страны.

Соответствующие фотографии с транспортировкой БМП на трейлерах размешены аккаунтом группы Tactic.cell в сети Facebook.com.

Информация о приобретении Ираком БМП-3 появилась 30 сентября 2015 года. Тогда российские СМИ со ссылкой на первого вице-президента и совладельца концерна "Тракторные заводы" Альберта Бакова сообщили, что Ирак планирует приобрести у России 500 БМП-3, а Саудовская Аравия собирается закупить 950 БМП-3.

Пресс-секретарь "Рособоронэкспорта" Вячеслав Давиденко в тот же день заявил, что "Рособоронэкспорт" не обладает подобной информацией, и не будет комментировать заявления первого вице-президента и совладельца концерна "Тракторные заводы".