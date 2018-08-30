ЦАМТО, 29 августа. Украина передала США запрос на закупку американских систем ПВО. Об этом, как передает "РИА Новости", в эфире радио "Новое Время" заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Отмечается, что стоимость одного комплекса составляет 750 млн. долл. По словам посла, для нужд украинской армии планируется закупить минимум три таких комплекса.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", – отметил он.

В.Чалый добавил, что запрос на покупку систем ПВО был озвучен во время встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа в Брюсселе, а также во время визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Посол отметил, что украинская армия также нуждается в беспилотниках, РЛС контрбатарейной борьбы и контрснайперских системах, передает "РИА Новости".