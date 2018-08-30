В 2019 году на снабжение воинских частей МТО продолжат поступать новейшие технические средства

ЦАМТО, 29 августа. В 2019 году на снабжение воинских частей материально-технического обеспечения продолжат поступать новейшие технические средства, не имеющие аналогов по эксплуатационным характеристикам.

В военные округа и флота будут поставлены более 40 ед. автомобильных цистерн для питьевой воды АЦПТ-10-53501, предназначенные для транспортировки 10 тыс. литров питьевой воды и столько же новейших полевых автомобильных кухонь ПАК-200М-04. Одна такая кухня способна накормить горячей пищей до 200 человек в сутки.

Также, в течение года в войска поступят около 25 ед. передвижных хлебопекарен ХПА-0,4. Хлебопекарни предназначены для производства формового хлеба, а также способны производить мелкоштучные хлебобулочные изделия с различными начинками в полевых условиях. Одна такая полевая пекарня способна за сутки приготовить более 400 кг мучных изделий.

"Современные Вооруженные Силы – это мобильные, высокоподвижные, высокоманевренные войска", – сказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Следовательно, и органы МТО должны поспевать за ними, в том числе и в развитии технических средств, параметры которых не могут быть ниже, чем у образцов в боевых воинских формированиях, а по ряду позиций должны быть и выше", – уточнил заместитель главы военного ведомства, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.