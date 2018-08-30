Изменения пенсионной системы не затронут военнослужащих, заявил эксперт

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Готовящиеся изменения в российском пенсионном законодательстве не затронут вооруженные силы страны, так как обеспечение военных пенсионеров регулирует закон "Об обороне", заявил РИА Новости в среду бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. В частности, он заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин - 65, а все предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму.

"Пенсионная реформа не затронет военнослужащих по очевидной причине. Их пенсионное обеспечение регулирует совершенно другой закон - закон "Об обороне", согласно которому после 20 лет службы каждый имеет право на пенсию, и до сегодняшнего дня внесение правок в данное положение не обсуждалось", - сказал Бужинский.

Эксперт добавил, что данный закон также предусматривает предельный срок нахождения на службе в зависимости от воинского звания, в том числе для полковника (до 55 лет), генерал-лейтенанта (до 60 лет) и генерал-полковника (до 65 лет).

Собеседник агентства напомнил, что несколько лет назад этот срок для каждого звания продлили на пять лет. Таким образом, максимальный возраст, при котором можно сохранять свою должность в армии, составляет 65 лет - при этом индивидуальным приказом президента РФ этот срок можно продлевать на год максимум пять раз, то есть до 70 лет.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.