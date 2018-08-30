Войти
30.08.2018
РИА Новости

Изменения пенсионной системы не затронут военнослужащих, заявил эксперт

460
0
0
Российские военнослужащие на параде на Красной площади. Архивное фото
Российские военнослужащие на параде на Красной площади. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Готовящиеся изменения в российском пенсионном законодательстве не затронут вооруженные силы страны, так как обеспечение военных пенсионеров регулирует закон "Об обороне", заявил РИА Новости в среду бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. В частности, он заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин - 65, а все предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму.

"Пенсионная реформа не затронет военнослужащих по очевидной причине. Их пенсионное обеспечение регулирует совершенно другой закон - закон "Об обороне", согласно которому после 20 лет службы каждый имеет право на пенсию, и до сегодняшнего дня внесение правок в данное положение не обсуждалось", - сказал Бужинский.

Эксперт добавил, что данный закон также предусматривает предельный срок нахождения на службе в зависимости от воинского звания, в том числе для полковника (до 55 лет), генерал-лейтенанта (до 60 лет) и генерал-полковника (до 65 лет).

Собеседник агентства напомнил, что несколько лет назад этот срок для каждого звания продлили на пять лет. Таким образом, максимальный возраст, при котором можно сохранять свою должность в армии, составляет 65 лет - при этом индивидуальным приказом президента РФ этот срок можно продлевать на год максимум пять раз, то есть до 70 лет.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

29.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
29.08.2018
Путин растревожил округа: началась подготовка к "Востоку-2018"
29.08.2018
Ученые военного технополиса "Эра" намерены обмениваться опытом с иностранными коллегами
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
28.08.2018
С явным намёком: в Госдепе появилась должность SARMAT
27.08.2018
"Время придет": в РФ будет оружие на новых физических принципах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 13:16
  • 4
СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО
  • 30.08 13:13
  • 1
ZALA AERO разработала роботизированную многофункциональную платформу
  • 30.08 12:53
  • 1
Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?
  • 30.08 12:15
  • 2
Раздел воды: Украина отправит корабли в Азовское море
  • 30.08 11:49
  • 3
БМП-1 "Берег" против БМП-1АМ "Басурманин": что круче?
  • 30.08 11:43
  • 10
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 30.08 10:31
  • 1
"Стрелы" заточат по-новому
  • 30.08 10:09
  • 34
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 30.08 09:47
  • 2
Новые "зубы" для "Аллигатора": почему Ка-52К не имеет аналогов в мире
  • 30.08 08:59
  • 2
Американский флот "продлит жизнь" крейсерам УРО типа Ticonderoga
  • 30.08 07:59
  • 14
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 30.08 07:56
  • 25
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 30.08 07:25
  • 4
На Су-57 испытали революционную систему связи
  • 30.08 07:10
  • 7
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 30.08 07:00
  • 12
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной