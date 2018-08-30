Роскосмосу предложили запустить очередной спутник ГЛОНАСС в ноябре 2018 года

Отмечается, что из 26 спутников, находящихся в составе орбитальной группировки, в рабочем состоянии остаются 23 аппарата

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева" (ИСС, изготовитель спутников ГЛОНАСС) предложит госкорпорации "Роскосмос" запустить очередной спутник "Глонасс-М" в ноябре текущего года с космодрома Плесецк. Об этом сообщил в среду ТАСС гендиректор предприятия Николай Тестоедов.

"Мы предлагаем запустить очередной спутник ГЛОНАСС в первой половине ноября. Из 26 спутников у нас 13 уже вышли за гарантированный срок эксплуатации, где-то уже отсутствует орбитальный резерв. Мы каждый месяц выпускаем документ с прогнозом состояния группировки на последующий период, и определяем те места, которые с высокой степенью вероятности могут потребовать оперативной замены", - сказал Тестоедов.

По его словам, предприятие предложит отправить на орбиту один аппарат, который будет запущен на ракете "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк.

Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 23 аппарата. Один аппарат временно выведен на техобслуживание, один - проходит летные испытания, еще один - на этапе ввода в эксплуатацию.

Предыдущий запуск спутника "Глонасс-М" состоялся 17 июня текущего года с Плесецка с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б". Тогда разгонный блок "Фрегат" успешно вывел аппарат на расчетную орбиту.

Запуск "Глонасс-К2"

Также Тестоедов сообщил, что в середине 2019 года с космодрома Плесецк может быть запущен космический аппарат "Глонасс-К2" с импортными комплектующими.

"Речь идет об аппарате "Глонасс-К2", который был изготовлен еще до санкций, до импортозамещения. Он может быть запущен в середине 2019 года с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Союз-2", - сказал гендиректор ИСС.

По его словам, после пуска начнутся летно-конструкторские испытания этого аппарата, которые продлятся от полугода до года. "Только потом он будет введен в эксплуатацию в орбитальную группировку. При успешном прохождении летных испытаний он может быть введен в группировку в середине 2020 года, если испытания будут идти год", - Тестоедов.

Ранее он сообщал, что космический аппарат нового поколения "Глонасс-К2", который изготовлен уже после введения санкций, планируется запустить в 2022 году с космодрома Плесецк на ракете "Союз-2" или с Восточного на носителе "Ангара".

Тестоедов пояснил, что в рамках программы импортозамещения специалисты предприятия изменили облик "Глонасса-К2", чтобы он был независимым от импортных элементов, и доработали внешний вид аппарата. Он уточнил, что будет изготовлено два-три аппарата, на которых будут проводить летно-конструкторские испытания для подтверждения тактико-технических характеристик этих спутников. Затем госкомиссией будет приниматься решение о запуске их в серию.

Спутники третьего поколения "Глонасс-К" российской системы ГЛОНАСС обладают большей точностью определения координат. Они рассчитаны на 10 лет работы в отличие от спутников предыдущего поколения "Глонасс-М" со сроком службы в семь лет. Первый спутник "Глонасс-К" был запущен на орбиту в 2011 году, второй - в 2014 году. "Глонасс-К2" должен стать развитием спутников серии "Глонасс-К", он будет передавать девять навигационных сигналов, масса аппарата составит около 1800 кг (вдвое больше, чем у "Глонасс-К1").