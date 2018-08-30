Служебное жилье с начала года получили около 4 тыс. военных ВВО

За аналогичный период прошлого года готовое собственное жилье получили 33 семьи военных ВВО

ТАСС, 29 августа. Около 4 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) получили служебное жилье с начала 2018 года, еще 586 семьям военных выделены субсидии на 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"С начала текущего года на территории Восточного военного округа специалистами Федерального государственного казенного учреждения "Восточное региональное управление жилищного обеспечения" Минобороны России обеспечено служебными жилыми помещениями около 4 тыс. военнослужащих. Кроме того, из федерального бюджета выделены денежные средства для обеспечения в 2018 году жилищной субсидией на приобретение (строительство) жилых помещений. С начала 2018 года обеспечено 586 семей военнослужащих Восточного военного округа на общую сумму 3,7 млрд. рублей", - сообщил Гордеев.

Он уточнил, что за аналогичный период прошлого года готовое собственное жилье получили 33 семьи военных ВВО. Во втором полугодии 2018 года ожидается сдача в эксплуатацию и заселение новостройки в микрорайоне "Волочаевский городок" в Хабаровске, он должен помочь обеспечить служебным жильем 176 семей военнослужащих.

Специалисты Федерального государственного казенного учреждения "Восточное региональное управление жилищного обеспечения" Минобороны России обеспечивают жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 субъектах Российской Федерации.