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30.08.2018
Военный паритет

Ведутся огневые испытания танка "Пиндад"

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Танк PT Pindad (Persero)
Испытания нового среднего танка PT Pindad (Persero).
Источник: defense-studies.blogspot.com

В Индонезии ведутся огневые испытания нового среднего танка PT Pindad (Persero), сообщает источник 28 августа. Испытания ведутся с 25-го по 30-е августа.

Танк оснащен "разрушительной" 105 мм пушкой, боевая масса 32 т, удельная мощность 20 л.с./т, максимальная скорость 70 км/ч. Экипаж три человека - командир, наводчик и водитель, имеется лазерная система предупреждения, в башне имеется автомат заряжания на 12 снарядов, в корпусе размещаются 26 снарядов.


Испытания нового среднего танка PT Pindad (Persero).
Источник: defense-studies.blogspot.com

defense-studies.blogspot.com

29.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Компании
Pindad
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