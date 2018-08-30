Ведутся огневые испытания танка "Пиндад"
Испытания нового среднего танка PT Pindad (Persero).
Источник: defense-studies.blogspot.com
В Индонезии ведутся огневые испытания нового среднего танка PT Pindad (Persero), сообщает источник 28 августа. Испытания ведутся с 25-го по 30-е августа.
Танк оснащен "разрушительной" 105 мм пушкой, боевая масса 32 т, удельная мощность 20 л.с./т, максимальная скорость 70 км/ч. Экипаж три человека - командир, наводчик и водитель, имеется лазерная система предупреждения, в башне имеется автомат заряжания на 12 снарядов, в корпусе размещаются 26 снарядов.
|Испытания нового среднего танка PT Pindad (Persero).
|Источник: defense-studies.blogspot.com
defense-studies.blogspot.com
29.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
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