Ведутся огневые испытания танка "Пиндад"

В Индонезии ведутся огневые испытания нового среднего танка PT Pindad (Persero), сообщает источник 28 августа. Испытания ведутся с 25-го по 30-е августа.

Танк оснащен "разрушительной" 105 мм пушкой, боевая масса 32 т, удельная мощность 20 л.с./т, максимальная скорость 70 км/ч. Экипаж три человека - командир, наводчик и водитель, имеется лазерная система предупреждения, в башне имеется автомат заряжания на 12 снарядов, в корпусе размещаются 26 снарядов.

Испытания нового среднего танка PT Pindad (Persero). Источник: defense-studies.blogspot.com

defense-studies.blogspot.com