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30.08.2018
РИА Новости

Военный атташат посольства Венгрии в России посетит учения "Восток-2018"

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Военнослужащий армии России. Архивное фото
Военнослужащий армии России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Анатолий Медведь

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Атташат по вопросам обороны посольства Венгрии в Москве посетит учения "Восток-2018", сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Атташе по вопросам обороны, военный и военно-воздушный атташе Венгрии в Москве примут участие в качестве наблюдателя", - сообщили в посольстве.

Ранее исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт сообщил, что альянс будет следить за учениями "Восток-2018". Он добавил, что военные атташе стран НАТО в Москве были приглашены для добровольного наблюдения за учениями и "данное предложение рассматривается".

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Учения получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.

29.08.2018
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Венгрия
Китай
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