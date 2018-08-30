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30.08.2018
Коммерсантъ

Битва за воздух

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Aston Martin Volante Vision
Автономный летательный аппарат повышенной комфортности Aston Martin Volante Vision.
Источник: www.kommersant.ru

На британском авиасалоне в Фарнборо Aston Martin, Университет Кренфилда, Cranfield Aerospace Solutions и Rolls-Royce представили совместную разработку под названием Aston Martin Volante Vision - автономный летательный аппарат повышенной комфортности. По сути, новинка представляет собой компактный самолет с вертикальным взлетом и посадкой, способный одновременно перевозить до трех человек.


Предполагается, что вся необходимая информация, касающаяся как навигации, так и параметров полета, будет проецироваться непосредственно на лобовом стекле.
Источник: www.kommersant.ru

Каждый из участников внес посильный вклад в проект, проявив свои сильные качества в той или иной сфере. Так, специалисты Aston Martin отвечали за дизайн, наделив летательный аппарат спортивными чертами, в то время как сотрудники, Университета Кренфилда и Cranfield Aerospace Solutions занимались настройкой электроники и автопилота. Что касается компании Rolls-Royce, то на ее долю пришлась разработка гибридно-электрической силовой установки.


Автономный летательный аппарат повышенной комфортности Aston Martin Volante Vision.
Источник: www.kommersant.ru

Как утверждает президент и главный исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер: "Люди в среднем тратят один час для того, чтобы попасть работу. Тем не менее расстояние, которое отделяет нас от рабочего места, определяется не более чем способом передвижения. Volante Vision позволит нам путешествовать быстрее, таким образом позволяя жить дальше оттого места, где мы работаем". Города продолжат расти, а отдаленные места, до которых сейчас непросто добраться, станут пригородом. И объединив усилия науки и промышленности, мы можем изменить будущее транспорта, дав нашим клиентам новое измерение свободы".

27.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Rolls-Royce
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