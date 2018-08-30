Атомная подлодка "Томск" на учениях успешно атаковала группу кораблей противника
Цели поражены четырьмя торпедами
ТАСС, 29 августа. Атомный ракетный подводный крейсер "Томск" в ходе учений в Охотском море провел торпедную атаку отряда кораблей условного противника и скрытно покинул район.
Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"В ходе зачетного тактического учения группировок сил Тихоокеанского флота в акватории Охотского моря атомный ракетный подводный крейсер "Томск" провел торпедную атаку отряда кораблей условного противника. После успешно проведенной атаки крейсер также скрытно покинул район", - сообщил Воскресенский.
Субмарина в подводном положении скрытно приблизилась к отряду, куда входили гвардейский ракетный крейсер "Варяг", эскадренный миноносец "Быстрый" и большие противолодочные корабли. "Томск" занял оптимальную для атаки позицию и выполнил по кораблям, имитировавшим силы условного противника, стрельбу четырьмя практическими торпедами.
Ранее 27 августа атомный ракетный подводный крейсер "Томск" на учениях поразил крылатыми ракетами надводную цель в Охотском море, добавил Воскресенский.
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