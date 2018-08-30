Расчеты С-300 в Хакасии предотвратили атаку крылатых ракет условного противника

Отработка военнослужащими учебных пусков проходила в условиях радиоэлектронного противодействия условного противника

ТАСС, 29 августа. Военнослужащие зенитного ракетного соединения 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Хакасия, с помощью комплексов С-300 отразили нападение крылатых ракет условного противника на особо важный объект на тактических учениях по охране воздушного пространства в регионе. Об этом сообщила пресс-служба округа.

"По замыслу учений, дежурной сменой были обнаружены на дальности более 200 км крылатые ракеты условного противника. Военнослужащие произвели сопровождение и захват высокоскоростных целей. После этого расчеты С-300 успешно поразили крылатые ракеты электронными пусками, тем самым предотвратив нападение на особо важный социальный объект региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что отработка военнослужащими учебных пусков проходила в условиях радиоэлектронного противодействия условного противника.

Зенитная ракетная бригада 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа в Республике Хакасия сформирована в 2016 году. На вооружении соединения для охраны воздушного пространства стоят зенитные ракетные системы С-300, которые предназначены для обороны крупных объектов от ударов средств воздушно-космического нападения противника.