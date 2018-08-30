Силы ПВО Центрального военного округа проведут учения в Бурятии

В тактических учениях примут участие более 500 военнослужащих

ТАСС, 29 августа. Боевые расчеты зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Саратовской области, направились в Бурятию, где в сентябре на полигоне Телемба проведут боевые стрельбы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа.

"По легенде учений, военнослужащим предстоит произвести стрельбу из зенитных ракетных систем С-400 по высотным, низколетящим, маневрирующим и баллистическим мишеням, имитирующим истребители, крылатые ракеты и другое вооружение условного противника. В ходе учений на одном из самых крупных полигонов России специалисты отработают маскировку своих позиций, а также боевое применение зенитных управляемых ракет в дневное и ночное время по нескольким целям одновременно", - отмечается в сообщении.

В тактических учениях примут участие более 500 военнослужащих, будет задействовано около 40 единиц специальной военной техники.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км в секунду, на дальности до 60 км.