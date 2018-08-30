США разворачивают в Сирии ПРО

СМИ: США развернут на севере Сирии систему ПРО

США собираются разместить свою систему ПРО в северной части Сирии. По данным турецких СМИ, Пентагон уже завершил размещение трех систем радиолокационного обнаружения в разных сирийских городах. Кроме того, армия США начала создание бесполетной зоны на подконтрольном курдскому "Демократическому союзу" севере страны.

Пентагон собирается развернуть систему противоракетной обороны (ПРО) в северной части Сирии. С таким заявлением выступил экс-командующий военной ассамблеи сирийской мухафазы Дейр-эз-Зор Файез Аль-Эсмер, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

На данный момент, по словам Аль-Эсмера, войска США завершили установку трех усовершенствованных систем радиолокационного обнаружения в сирийских районах Саррин, Кобани и Таль Байдар.

Кроме того, американцы развернули 13 систем наблюдения и разведки - как стационарных, так и портативных, заявил Аль-Эсмер, отмечает ФАН. По словам экс-командира, следующим шагом США станет создание системы ПРО - "часть долгосрочного плана Штатов по созданию хаоса в регионе". Эти системы Пентагон будто бы планирует дислоцировать в городах Ар-Рмейлян и Эль-Хасаке, передает НСН.

Другой важный шаг - Пентагон начал создавать бесполетную зону на севере Сирии, площадью в 26 тыс. квадратных километров. Эта территория контролируется курдской партией "Демократический союз" (PYD), поддерживаемой США. Речь идет о районах Сирии к востоку от реки Евфрат - сейчас Военно-воздушные силы США усилили там свою активность.

По мнению Аль-Эсмера, действия США демонстрируют желание американцев усилить свое присутствие в Сирии, поддерживая одновременно с этим Рабочую партию Курдистана, запрещенную в Турции. Системы же радиолокационного наблюдения будут использоваться вооруженными силами США для мониторинга ситуации на турецко-сирийской границе и действиями Анкары.

Военачальник добавил, что США предпринимают эти шаги, чтобы запугать Россию, Иран и Турцию.

Американцы пока не намерены покидать территорию Сирийской арабской республики. 28 августа директор Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американская сторона приступит к выводу войск из Сирии только после окончательного поражения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Во-первых, мы должны разрушить "Исламское государство". Мы также должны провести тренинг для местных сил. В-третьих, женевский процесс должен начать движение в направлении решения этой войны", - подчеркнул министр обороны США. Мэттис добавил, что в случае, если местные силы самообороны смогут поддерживать безопасность самостоятельно, американская сторона может начать снижать свое вооруженное присутствие в Сирии.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предостерегает Вашингтон и его союзников от новых опрометчивых шагов в Сирии.

"Мы слышим ультиматумы из Вашингтона, в том числе публичные, это не сказывается на нашей решимости продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни", - заявил замминистра.

Он подчеркнул, что Москва продолжит работу по содействию Дамаску, в том числе в области возвращения беженцев к местам постоянного проживания.

"То, что западники не хотят в этом участвовать лишний раз подтверждает что у них совсем другие цели - и дальше раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами, и по-прежнему добиваться все новых и новых предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене режима, смене власти в Дамаске", - добавил Рябков, призвав Вашингтон "не нагнетать обстановку".

Хотя США, по-видимому, решили обосноваться в Сирии всерьез и надолго, они не устают обвинять в этом Россию. 22 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у Вашингтона есть рычаг давления на Россию в сирийском вопросе.

По словам политика, сейчас РФ "завязла" в Сирии и "фанатичная дипломатическая активность" Москвы в Европе указывает на то, что Москва стремится найти помощь для покрытия расходов на восстановление страны после конфликта. Эту ситуацию Америка может использовать для получения содействия от Москвы по ряду вопросов, полагает советник. К примеру, одним из главных требований американских властей является вывод иранских войск с территории Сирии.

Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году, основной конфликт вспыхнул между "умеренной оппозицией" и правительством Асада. Множество группировок "оппозиционеров" сражаются в том числе и между собой, кроме того - в Сирии развернули свою активность террористы ИГ.

В 2014 году началась военная интервенция США и их союзников - без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ и поддерживают "умеренных", требуя сменить в Сирии власть.

Россия, в свою очередь, по приглашению главы страны Башара Асада с 2015 года проводила операцию Воздушно-космических сил в сотрудничестве с правительственными войсками. В 2017 году Москва объявила о разгроме ИГ и начале вывода российских подразделений с территории Сирии.

Иван Жуковский