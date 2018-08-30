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30.08.2018
Вестник Мордовии

БМП-1 "Берег" против БМП-1АМ "Басурманин": что круче?

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vestnik-rm.ru

Продемонстрированная на военно-техническом форуме "Армия-2018" боевая машина пехоты БМП-1АМ "Басурманин" вызвала у многих военных экспертов неоднозначную реакцию. Те, с кем удалось поговорить автору публикации, оценивают данную разработку как "очень бюджетную", больше соответствующую уровню 80-х годов прошлого века.

vestnik-rm.ru

А ведь наш ВПК предлагал более интересные варианты. Например, на стенде Главного автобронетанкового управления МО РФ демонстрировалась модель усовершенствованной БМП-1 с боевым отделением "Берег", имеющим цифровую автоматизированную систему управления огнем.

vestnik-rm.ru

В одноместную башню от боевой машины десанта второго поколения должен был быть установлен многоканальный прицел наводчика-оператора с тепловизором и автоматом сопровождения цели, точно такой же в настоящее время мы видим на новейшей БМД-4М.

vestnik-rm.ru

По сравнению с БМП-1АМ, у которого нет тепловизора, "Берег" имеет куда лучшие возможности поражения целей ночью как из стрелково-пушечного вооружения, так и с применением ПТУР "Корнет". В отличие от ПТРК "Метис", который на "Басурманине" присутствует в выносном варианте и бьет на 2 км, здесь эти пусковые установки ракет смонтированы непосредственно на башне. Они могут поражать танки на дистанции в 8 км, существенно превосходя в бронепробиваемости: 1300 против 950 мм.

vestnik-rm.ru

Конечно, у БМП-1АМ есть одно преимущество, он дешевле машины с "Берегом", видимо, это обстоятельство и сыграло в пользу бюджетной модернизации оставшегося парка устаревшей техники.

Лев Романов

Фото "Вестника Мордовии"

29.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
F-18
БМД-4
БМП-1
Корнет
Метис ПТРК
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
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3 комментария
№1
30.08.2018 09:47
обе не обеспечивают главного - доставки пехоты до рубежа эфф применения АК, это всего 150м

ПУШМЯСО В КОНСЕРВАХ ЖЕСТЯНЫХ

БОЛЕЕ-МЕНЕЕ намер с Т-15 отвечают, остальное быстро пожгут
0
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№2
30.08.2018 09:51
Посмотреть бы в глаза той гниде, которая проталкивает такие варианты модернизации как Т-72Б3 и Басурманин!
+1
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№3
30.08.2018 11:49
Басурманин в войска не идёт, пока ток с "берегом" модернизация.
0
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