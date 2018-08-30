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30.08.2018
ТАСС

Более 1,5 тыс. российских военнослужащих подняты по тревоге в Южной Осетии

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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Подразделения примут участие в двухсторонних ротных тактических учениях, которые продлятся до конца нынешней недели

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Личный состав российской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии, поднят по сигналу "учебная тревога" в рамках проверки боевой готовности.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Более 1,5 тыс. военнослужащих по сигналу учебной тревоги выполнили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности и приступили к совершению маршей в назначенные районы на полигоны Дзарцеми в Южной и Тарское в Северной Осетиях",- отметил Астафьев.

Подразделения базы примут участие в двухсторонних ротных тактических учениях, которые продлятся до конца нынешней недели.

29.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Южная Осетия
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