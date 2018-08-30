Военные отработали на Каспийском море тактический прием "Стена" против крылатых ракет

В маневрах участвовали корабли Каспийской флотилии, авиация и береговые средства ПВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии в едином тактическом замысле с авиацией и береговыми средствами ПВО провели учения в акватории Каспийского моря, отработав новый тактический прием "Стена". Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Особая система построения кораблей и самолетов разведывательной, истребительной авиации вместе с возможностями береговых средств ПВО при приеме "Стена" позволила значительно увеличить дальность обнаружения низколетящих целей, в том числе крылатых ракет", - отметил Астафьев.

Тактический прием также открыл новые возможности загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны "Подсолнух-Э" и способы применения на море ракет зенитных ракетных комплексов "Бук-М3".

Учения по отработке приема "Стена" стали одним из основных элементов совместной подготовки разновидовых группировок войск в акватории Каспийского моря в нынешнем году, дополнил Астафьев.

В обнаружении низколетящих целей приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.