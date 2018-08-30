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30.08.2018
ТАСС

Черноморский тральщик "Ковровец" расчистил минное поле, выставленное подводной лодкой

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Тральщик "Ковровец"
Морской тральщик "Ковровец".
Источник: Бричевский А. / flot.sevastopol.info

В ходе учений отрабатывались основные минные и противоминные операции

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Морской тральщик Черноморского флота "Ковровец" в ходе учений обезвредил учебные мины, поставленные подводной лодкой. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота.

"Экипаж морского тральщика "Ковровец" для обеспечения прохода в минном заграждении выполнил выборку и уничтожение мин, поставленных экипажем подводной лодки "Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

В ходе учений были отработаны основные минные и противоминные мероприятия, в том числе и для подводной лодки.

29.08.2018
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