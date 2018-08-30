Черноморский тральщик "Ковровец" расчистил минное поле, выставленное подводной лодкой

В ходе учений отрабатывались основные минные и противоминные операции

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Морской тральщик Черноморского флота "Ковровец" в ходе учений обезвредил учебные мины, поставленные подводной лодкой. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота.

"Экипаж морского тральщика "Ковровец" для обеспечения прохода в минном заграждении выполнил выборку и уничтожение мин, поставленных экипажем подводной лодки "Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

В ходе учений были отработаны основные минные и противоминные мероприятия, в том числе и для подводной лодки.