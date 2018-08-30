Черноморский тральщик "Ковровец" расчистил минное поле, выставленное подводной лодкой
Морской тральщик "Ковровец".
Источник: Бричевский А. / flot.sevastopol.info
В ходе учений отрабатывались основные минные и противоминные операции
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Морской тральщик Черноморского флота "Ковровец" в ходе учений обезвредил учебные мины, поставленные подводной лодкой. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота.
"Экипаж морского тральщика "Ковровец" для обеспечения прохода в минном заграждении выполнил выборку и уничтожение мин, поставленных экипажем подводной лодки "Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.
В ходе учений были отработаны основные минные и противоминные мероприятия, в том числе и для подводной лодки.
29.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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