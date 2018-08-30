Испытания улучшенной авиаракеты Brahmos проведут до конца года

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Испытания новой авиационной ракеты Brahmos с улучшенными характеристиками по заказу ВВС Индии будут проведены до конца этого года, сообщил РИА Новости в среду управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.

Эта ракета уже стоит на вооружении ВВС Индии. Ею вооружаются истребители Су-30МКИ.

"До конца этого года авиационная крылатая ракета Brahmos будет испытана с учётом новых, расширенных требований командования ВВС Индии. Она будет иметь улучшенные характеристики, в том числе по маневренности", - сказал Максичев.

По его словам, бросковые испытания этой ракеты уже проведены.

"Математика ракеты и борта самолёта показывают отличный результат", - сказал собеседник агентства.

Совместное российско-индийское предприятие Brahmos (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.