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30.08.2018
РИА Новости

Испытания улучшенной авиаракеты Brahmos проведут до конца года

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Истребитель Су-30МКИ
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии перед демонстрационным полетом с авиационным вариантом сверхзвуковой ракеты BrahMos. Насик, 25.06.2016.
Источник: BrahMos Aerospace

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Испытания новой авиационной ракеты Brahmos с улучшенными характеристиками по заказу ВВС Индии будут проведены до конца этого года, сообщил РИА Новости в среду управляющий содиректор компании Brahmos Aerospace с российской стороны Александр Максичев.

Эта ракета уже стоит на вооружении ВВС Индии. Ею вооружаются истребители Су-30МКИ.

"До конца этого года авиационная крылатая ракета Brahmos будет испытана с учётом новых, расширенных требований командования ВВС Индии. Она будет иметь улучшенные характеристики, в том числе по маневренности", - сказал Максичев.

По его словам, бросковые испытания этой ракеты уже проведены.

"Математика ракеты и борта самолёта показывают отличный результат", - сказал собеседник агентства.

Совместное российско-индийское предприятие Brahmos (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.

29.08.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Су-30МК
Компании
BrahMos Aerospace
НПО машиностроения
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