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29.08.2018
Российская газета

На Су-57 испытали революционную систему связи

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Су-57
Су-57.
Источник: rg.ru

На российском истребителе пятого поколения Су-57 в настоящее время проходит летные испытания комплекс связи нового поколения С-111. Примечательно, что разрабатывался он поэтапно, и сейчас, наконец, апробируется в полном составе.

В результате применения новых технологий в новом комплексе связи обеспечен синергетический эффект, который был недоступен при обособленной реализации функций отдельными системами, сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех).

Как уже писала "РГ", комплекс С-111 обеспечивает телефонную радиосвязь и закрытый обмен данными между летательными аппаратами и наземными пунктами управления. Для передачи данных в едином цифровом формате используются высокоскоростные магистрали. Причем радиус действия нового бортового оборудования составляет до 1500 километров, что позволяет использовать все возможности связи глубоко за линией фронта.

Помимо этого, сообщили в "Росэлектронике", в данный момент завершаются госиспытания нового наземного комплекса воздушной связи, он выполняет задачу высокоскоростного обмена информацией с самолетами фронтовой авиации.


Алексей Иванов

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Росэлектроника
Проекты
Истребитель 5 поколения
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