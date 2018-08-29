Срок службы B-52 продлят до 100 лет
ВВС США обнародовали планы по модернизации стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Большая программа обновления предполагает установку на самолет более мощных и экономичных двигателей, улучшение энергоснабжения бортовых систем и другие новшества, которые продлят срок эксплуатации бомбардировщика как минимум до 2050 года. Таким образом B-52 - и без того небесный патриарх, - станет первым в истории самолетом, чей срок боевой службы составит столетие. Stratofortress впервые поднялся в воздух в 1952 году.
Новая модификация получит индекс B-52J. "Пока это всего лишь эскиз, потенциальные будущие усилия", - предупредила руководитель программы по управлению жизненным циклом B-1 и B-52 полковник Лэнс Рейнольдс участников Дня промышленности на авиабазе Тинкер в Оклахоме. Здесь находится центр обслуживания всех строевых B-52. Модернизации планируется подвергнуть шесть десятков B-52H, построенных в 1960-1962 годах.
Главное в новой версии - двигатели. Как рассказали на презентации, новые реактивные турбины будут на 20 процентов экономичнее своих предшественниц, что увеличит дальность полета, и смогут поставлять в бортовую электросеть не менее 400 киловольтампер для питания цифровой системы управления самолетом и его оборудованием. Поскольку постройка и испытания новых моторов - процесс довольно длительный и самолеты в течение этого срока будут вынуждены оставаться "на приколе", было бы целесообразно воспользоваться этим для установки другого нового оборудования, пишет The Drive.
Одна из давно назревших потребностей - "стеклянная кабина" для экипажа. Сейчас пилотам B-52 приходится собирать информацию с россыпи циферблатов - на приборной панели бомбардировщика есть лишь два небольших многофункциональных дисплея, установленных за последнее десятилетие. Замена аналоговых приборов на современные экраны могла бы снизить нагрузку на пилотов, улучшить обмен информацией, навигацию и наведение, а также систему диагностики бортовых систем. ВВС США уже оборудуют "стеклянными кабинами" самолеты-заправщики КС-135R сравнимого возраста.
Военные все чаще интересуются новыми технологиями защиты стратегических бомбардировщиков от средств ПВО. Пока единственное спасение B-52 - высота, но современные зенитные комплексы простреливают воздушное пространство до ближнего космоса, надо что-то новое: перехватчики ракет, более мощные и хитрые инфракрасные ловушки или электромагнитное оружие направленного воздействия, уничтожающее зенитные ракеты на подлете.
Модернизации требует и система катапультирования экипажа. Она крайне сложна и двое из пяти летчиков в аварийной ситуации выбрасываются вниз, что опасно при полете на малой высоте. Возможно, будет перенесено место размещения контейнера с оборудованием для наведения высокоточного оружия AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod. Сейчан он подвешивается под правым крылом, что снижает его поле обзора. Однако размещение SATP под фюзеляжем пока невозможно из-за сложной геометрии системы катапультирования. Еще одним новшеством может стать "умная" роторная бомбоукладка для размещения во внутренних отсеках бомбардировщика разных типов высокоточного оружия.
Антон Валагин
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются