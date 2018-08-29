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29.08.2018
Российская газета

Инженерный бронемонстр: сирийский опыт пригодился при создании УБИМ

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УБИМ
Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ.
Источник: rg.ru

Одной из главных новинок международного военно-технического форума "Армия-2018" стала универсальная бронированная инженерная машина УБИМ. В ее разработке был учтен большой опыт участия техники подобной специализации в различных локальных войнах, в том числе в сирийском конфликте.

Машина создана на шасси современного основного боевого танка Т-90М и может успешно работать даже под плотным вражеским огнем. Ее специализацией является обеспечение успешного продвижения подразделений, в том числе по территории, на которой применялось оружие массового поражения.

Слово "универсальная" в названии не случайно, машина имеет оборудование на все случаи жизни. Впереди смонтирован мощный бульдозерный отвал, с помощью которого можно легко проделывать проходы в завалах, засыпать рвы и воронки, валить деревья, расчищать дороги от снега.

С правой стороны машины смонтирована стрела с максимальной грузоподъемностью в 7,5 т. Она оснащена универсальным экскаваторным ковшом захватно-клещевого типа. Вместо него может быть смонтирован массивный гидравлический молот для дробления бетонных конструкций и крупных валунов.

Имеющаяся тяговая лебедка позволяет эвакуировать вышедшие из строя боевые машины.

Для самообороны УБИМ оснастили дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм с боекомплектом в 1200 патронов. Благодаря наличию телевизионного и тепловизионного каналов, а также лазерного дальномера обеспечивается высокая точность стрельбы.

Экипаж машины состоит из двух человек, также в обитаемом отделении могут размещаться три сапера. Благодаря наличию кондиционера и системы вентиляции для них созданы максимально комфортные условия.

Инженерная машина оборудована современными системами связи, спутниковой навигации и внешнего видеобзора. Она также подключена к единой автоматизированной системе управления тактическим звеном.

Двигатель мощностью в 1130 л.с. обеспечивает максимальную скорость движения в 60 км/ч. Запас хода составляет 500 км. Полная масса УБИМ может достигать 55 т.

Новинка от корпорации "Уралвагонзавод" получила высокую оценку как отечественных, так и зарубежных военных специалистов.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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