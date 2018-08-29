Сталинская "трещотка": легендарная ЗиС-3 продолжает воевать в Йемене

Легенда советской артиллерии времен Великой Отечественной войны - 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года ЗиС-3 - по-прежнему в строю. Если в России она применяется во время торжественных мероприятий в специальных салютных подразделениях, то за рубежом продолжает участвовать в боевых действиях. Например, ее неоднократно видели на боевых позициях правительственных войск в Сирии.

Houthi Toyota with ZiS-3 gun in Lahj province. pic.twitter.com/3FWMN74Kyq — Yemen Observer (@YemeniObserv) 25 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2018 Рі.

Йемен - это еще одна горячая точка, где воюет легендарное орудие. В ходе гражданской войны в стране стороны, наряду с современными образцами военной техники, не пренебрегают танками Т-34 и самоходными артиллерийскими установками Су-100.

Что же касается ЗиС-3, понятно, почему данная пушка пользуется в здешних краях такой популярностью. Она проста в освоении и неприхотлива в эксплуатации. Конечно, с ее помощью современный танк не подбить, однако бронетранспортер или боевую машину пехоты она может уничтожить. Также такие орудия применяются для обстрелов блок-постов и различных оборонительных сооружений.

Кроме того, ЗиСы стали устанавливаться на автомобили, которые, по сути, превращаются в легкие самоходные установки. Фотографии такой САУ появились на странице Yemen Observer в Twitter. В качестве платформы использован японский пикап Toyota.

На фото видно, что орудия бьют по противнику прямой наводкой и, судя по всему, им удается избегать ответных действий.

Можно предполагать, что успешный опыт применения таких САУ приведет к тому, что их количество будет увеличиваться, поскольку этих орудий и боеприпасов к ним в Йемене достаточное количество.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев