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29.08.2018
Российская газета

Медвежьи когти: ракеты Х-101 подарят Ту-95МСМ вторую молодость

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Ту-95
Ту-95.
Источник: rg.ru

Модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95, которая позволит им использовать крылатые ракеты большой дальности Х-101 и Х-102, подарит этому самолету вторую молодость, так как значительно расширит его боевой потенциал.

К такому выводу пришли авторы издания Military Watch, проанализировавшие историю создания и применения Ту-95 в советский и российский периоды. Изначально "Медведь", как его уважительно прозвали в НАТО, предназначался для сброса ядерных бомб на территорию противника, однако с развитием систем ПВО и ракетного вооружения эта задача стала неактуальной.

Турбовинтовой бомбардировщик не отличается большой скоростью, а потому уязвим. Однако оснащение его ракетами большой дальности позволяет атаковать многих потенциальных противников, не покидая воздушного пространства России. К примеру, советские ракеты Х-55 дальностью до 3500 километров дотягивались до любой точке в Европе, а также до Гренландии.

Модернизированные Ту-95МСМ будут оснащены четырьмя пилонами, на каждый из которых можно подвесить по две ракеты Х-101 или Х-102 (с термоядерной боеголовкой), дальность которых составляет уже до 5500 километров. Это позволит атаковать из российского воздушного пространства цели, находящиеся примерно в половине штатов США или в Африке.

Вдобавок к этому Х-101 малозаметна для радаров, может менять цель уже после запуска, а также обладает высокой точностью попадания. Круговое вероятное отклонение на максимальной дальности составляет всего 7 метров, движущиеся цели поражаются с точностью до 10 метров. Эффективность этих ракет была неоднократно доказана в ходе боевых действий в Сирии.


Алексей Иванов

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
СПМ-3 Медведь
Ту-95
Х-101
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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1 комментарий
№1
29.08.2018 08:40
"Вторая молодость" для Ту-95 придёт с заменой винтов на винтовентиляторы: тяги будет больше , шума меньше. Ведь по существующему Договору "один стратег=один носитель" , а ракеты это уже к боеголовкам. Стало быть , чем больше Ту-95 подымет тем лучше , а поднять больше можно только имея бОьшую тягу. Вот винтовентиляторы и дадут бОльшую тягу.
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