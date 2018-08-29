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29.08.2018
Российская газета

Первая партия БМП-3М прибыла в Ирак

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БМП-3М
БМП-3М.
Источник: rg.ru

В Ирак прибыла первая партия российских БМП-3М. Изображения боевых машин пехоты появились в известной группе Tactical Cell. Технику транспортируют на большегрузных трейлерах в места постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что иракские военные осваивали БМП в Кургане, а в июле в Сети были опубликованы фотографии бронемашин в заводских цехах.

Ирак получает одну из самых современных версий "трешки". Она оборудована дополнительной защитой корпуса и башни. Система управления огнем также претерпела изменения - появился новый прицел с тепловизионным каналом.

Вооружение, состоящее из 100-мм пушки - пусковой установки и 30-мм орудия с 7,62-мм пулеметом, осталось без изменений. По некоторым данным, для эффективных действий в условиях жаркого климата установлен кондиционер.

Как предполагается, БМП-3М будет действовать совместно с танками Т-90С, которые уже поступили в элитное соединение вооруженных сил этой страны и сейчас активно осваиваются личным составом.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
БМП-3
БМП-3М
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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1 комментарий
№1
29.08.2018 05:15
Цитата, q
Со стороны bmpd укажем, что контракт на приобретение Ираком БМП-3 был подписан еще в 2014 году, но его реализция затягивалась ввиду различных проблем. По некоторым источникам, Ираку должно быть поставлено до 500 БМП-3
солидно
+1
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