Первая партия БМП-3М прибыла в Ирак
В Ирак прибыла первая партия российских БМП-3М. Изображения боевых машин пехоты появились в известной группе Tactical Cell. Технику транспортируют на большегрузных трейлерах в места постоянной дислокации.
Ранее сообщалось, что иракские военные осваивали БМП в Кургане, а в июле в Сети были опубликованы фотографии бронемашин в заводских цехах.
Ирак получает одну из самых современных версий "трешки". Она оборудована дополнительной защитой корпуса и башни. Система управления огнем также претерпела изменения - появился новый прицел с тепловизионным каналом.
Вооружение, состоящее из 100-мм пушки - пусковой установки и 30-мм орудия с 7,62-мм пулеметом, осталось без изменений. По некоторым данным, для эффективных действий в условиях жаркого климата установлен кондиционер.
Как предполагается, БМП-3М будет действовать совместно с танками Т-90С, которые уже поступили в элитное соединение вооруженных сил этой страны и сейчас активно осваиваются личным составом.
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Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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