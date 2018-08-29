Путин растревожил округа: началась подготовка к "Востоку-2018"

Шойгу: учения "Восток-2018" станут самыми масштабными с 1981 года

Учения "Восток - 2018", которые пройдут с 11 по 15 сентября, станут самыми масштабными за последние 37 лет, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. В маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих и более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников. Кроме сухопутных войск и авиации, проверку боеспособности пройдут Военно-морской флот и ВДВ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что учения "Восток - 2018" станут самыми масштабными военными маневрами в стране за последние 37 лет. Сравниться с ними могут лишь учения "Запад - 1981".

"Восток - 2018" пройдет на всех полигонах Восточного и Центрального военных округов, в них примут участие почти 300 тыс. военнослужащих самых разных родов войск. По словам главы Минобороны, поддержку сухопутным силам окажут Северный и Тихоокеанский флоты.

"[В учениях примут участие] больше тысячи летательных аппаратов, полностью задействованы ВДВ", - отметил Шойгу. Сейчас в Центральном и Восточном военных округах широко проверяется боеготовность дислоцированных там войск. Приказ о проверках был отдан президентом РФ, верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

Шойгу заявил журналистам, что действия российских войск будут оцениваться тремя рабочими группами. Две из них займутся органами военного управления Центрального и Восточного округов. Третья группа специалистов оценит мобилизационное развертывание войск. Учения, отметил Шойгу, будут максимально приближены к боевым условиям.

Российские военные собираются в ходе "Востока - 2018" провести учения по обеспечению войск. Одновременно свои функции выполняют около 36 тыс. единиц военной техники - и бронетранспортеров с бронемашинами пехоты и танками в том числе.

Шойгу заявил, что эти учения будут "хорошей практикой в нашей жизни и работе". Общевойсковые учения Вооруженных сил России посвящены выполнению войсками задач по прямому предназначению. В частности, российские военные будут отрабатывать своевременный вывод органов военного управления в исходные районы.

При этом учения может посетить президент России и верховный главнокомандующий Владимир Путин - о такой вероятности сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Я не исключаю такой возможности, - подчеркнул представитель главы государства. - Если президент примет такое решение, мы сообщим".

Стоит отметить, что в учениях "Восток - 2018" примут участие также военные из Китайской Народной Республики и Монголии. По данным Министерства обороны КНР, китайские войска будут находиться в России с конца августа по середину сентября - они проведут совместные с российскими военными учения на полигоне "Цугол" в Забайкалье.

Китайцы отправляют в Россию солидную силу - порядка 3 тыс. офицеров и солдат, а также 900 единиц бронетехники и около трех десятков самолетов и вертолетов.

В ходе учений будет сформировано особый штаб - командование в нем будут осуществлять представители Восточного военного округа РФ и Северной зоны боевого командования КНР. По словам китайских командиров, учения направлены на укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества. Кроме того, "Восток - 2018" призван усилить потенциал сторон в области совместного реагирования на различные угрозы национальным безопасностям.

21 августа в Забайкальский край на станцию разгрузки Забайкальск прибыли первые четыре китайских эшелона с военнослужащими и военной техникой армии Китая. В составе эшелонов прибыло порядка 120 единиц военной и специальной техники. После разгрузки часть военной техники уже совершила марш на полигон "Цугол" для оборудования полевого лагеря, говорится в официальном сообщении Минобороны России.

В ходе совершения марша колонны техники армии Китая сопровождали подразделения военной полиции и военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Российской Федерации.

Впоследствии, отмечали в военном ведомстве РФ, в Забайкальске ожидали еще около 30 китайских эшелонов с техникой.

Монгольские военные будут представлены на учениях менее широко - однако сотрудничество между Москвой и Улан-Батором остается плотным и важным. Еще в начале лета министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд заявил, что его страна благодарна российскому Минобороны за оказанную военно-техническую помощь. Он выразил уверенность, что в дальнейшем - с подписанием новых документов, которые уже подготовлены, - отношения между армиями двух стран еще более укрепятся.

Вскоре после этого в столице Монголии Улан-Баторе прошла вторая планирующая конференция, посвященная ежегодным российско-монгольским военным учениям "Селенга - 2018". Они запланированы на 4 квартал 2018 года.

Западные партнеры также приглашены на "Восток-2018" - но сугубо в качестве наблюдателей. "Военные атташе государств НАТО в Москве были приглашены на добровольной основе наблюдать за учениями. Это предложение сейчас рассматривается", - заявил исполняющий обязанности представителя Североатлантического альянса Дилан Уайт. Вскоре он сообщил, что НАТО будет следить за крупными учениями "Восток - 2018" в РФ, поскольку в альянсе убеждены - Россия готовится к масштабному военному конфликту. В то же время Москва неоднократно отвергала обвинения в подготовке к военному конфликту с кем бы то ни было и подчеркивала, что все мероприятия, которые проводятся на территории РФ, направлены исключительно на повышение обороноспособности страны.

Отдел "Армия"