Могли бы узнать больше: чему США научились у России в Сирии

В Пентагоне считают, что у русских есть чему поучиться

Группировки вооруженных сил России и США дислоцируются в Сирии, поэтому неудивительно, что военные с обеих сторон внимательно наблюдают друг за другом. Американские аналитики и эксперты особо обращают внимание на боевые действия, которые ведут в этой ближневосточной стране армия, авиация и флот России. Какие выводы сделали американские военные, - в материале "Газеты.Ru".

Москва использует Сирию в качестве испытательного стенда для своих современных и перспективных образцов вооружения и военной техники, пишет американское издание Defense News. Кроме того, Россия в полном объеме использует возникшие возможности по наблюдению за новейшими американскими разработками.

К примеру, полагают авторы американского издания, русские без особых затруднений могут присмотреться и проанализировать опыт боевого применения американских истребителей 5-го поколения типа F-22.

В этой связи аналитики в США опасаются, не получит ли Москва в результате боевых действий на территории Сирии односторонних военных преимуществ над США.

Однако авторы материала сами уточняют - остальные государства в аналогичных ситуациях делают примерно то же самое.

"Конечно, мы узнали многое о некоторых возможностях вооруженных сил России, которые Москва продемонстрировала в Сирии", - заявил генерал-лейтенант Джеффри Харриджиэн, командующий военно-воздушными силами Центрального командования ВС США.

"Могли бы мы узнать больше? Безусловно, есть области, в которых нам требуется или уточнить полученную информацию, или усилить наблюдение", - добавил генерал.

В то же время он добавил, что ВВС относятся к виду вооруженных сил, которые "внимательно относятся ко всем новациям в сфере боевого применения авиации". "Я не стану освещать все подробности, но есть вещи, о которых мы узнали на основании опыта ведения военных действий в Сирии. Они будут использованы в наших интересах и при модернизации нашего вооружения", - сказал генерал-лейтенант Джеффри Харриджиэн.

Харриджиэн рассказал об этом накануне своего перевода на новую должность - заместителя командующего ВВС Африканского командования вооруженных сил США с штаб-квартирой в Штутгарте (Германия).

Как считают американские эксперты, в этом регионе Россия будет еще большим фактором в его ежедневной жизни. Генерал-лейтенант Харриджиэн согласен с тем, что Москва в полной мере воспользовалась ситуацией в Сирии, чтобы привнести полученный опыт в строительство и боевую подготовку национальных вооруженных сил.

"Ясно, что русские усилили сирийскую армию и воспользовались этим моментом, чтобы понаблюдать за их возможностями и в то же получить отчетливое представление о своих собственных потенциях", - полагает генерал.

По его словам, Москва получила не только впечатляющие результаты применения самых различных видов оружия, но и пропустила через зону боевых действий значительное количество генералов и офицеров, которые на полях сражений получили бесценный боевой опыт.

Помимо этого, у российских военных специалистов в Сирии появилась возможность с близкого расстояния наблюдать за действиями американских подразделений, дислоцированных в Сирии, подчеркивает Defense News.

На первых этапах вооруженного конфликта в Сирии подразделения и части ВВС США были задействованы на борьбе с формированиями террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Однако в последние полтора года военно-воздушные силы США приступили к сбору информации о возможностях Воздушно-космических войск России.

В частности, генерал Харриджиэн отметил, что определенный интерес для американцев представляет опыт боевого применения российского многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 и многоцелевого сверхманевренного истребителя поколения 4 Су-35. Полученная информация, по его словам, будет использована при планировании применения вооруженных сил США.

Американские эксперты полагают, что разведывательные возможности ВВС США в Сирии существенно возрастут, когда в зоне ответственности Центрального командования ВС США появится малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35B.

"F-35B Lightning II - одна из трех модификаций новейшего F-35, созданная специально для Корпуса морской пехоты США", - напоминает "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По словам эксперта, ключевая особенность F-35B - возможность взлета с коротким разбегом и вертикальная посадка, что позволяет использовать эти самолеты на вертолетоносцах и универсальных десантных кораблях, оснащенных летной палубой.

"Совершенно очевидно, что F-35 обладает способностями, которые позволят [США] в том числе собирать данные по обстановке. Я бы назвал область боевого применения F-35 некоей рабочей средой. И учитывая тактико-технические характеристики датчиков этого самолета, мы собираемся изучить некоторые вещи точно так же, как это уже сделали израильтяне", - сказал Харриджиэн, сославшись на опыт боевого применения F-35 ВВС Израиля в этом регионе.

"Нам необходимо извлечь уроки из опыта боевых действий. Он позволит нам улучшить не только F-35, но и другие системы вооружения", - добавил генерал. По словам военачальника, наличие и боевое применение F-35 окажет американскому контингенту в Сирии существенную помощь.

Небезынтересны комментарии, которые оставили пользователи к этому материалу Defense News. Так, один из них ядовито заметил: "Вы дождетесь того момента, когда первый F-35 будет сбит на Ближнем Востоке".

Другой, более патриотично настроенный к США читатель отметил, что "F-35 - это один из самых безопасных истребителей в мире. Он уже налетал более 200 тыс. часов и ни одного потерянного самолета до сих пор еще не было. F-35 принимает участие в боевых действиях. Промышленность уже поставила 300 самолетов".

Очередной пользователь не без пессимизма подчеркнул: "Сегодня они наблюдают за полетами Су-34 и Су-35, а затем будут осваивать опыт боевого применения российских гиперзвуковых ракет".

Не обошлось и без угроз. Ярый поклонник американской военной мощи оставил следующее сообщение: "Российский военно-морской флот будет уничтожен в течение нескольких часов, если русские начнут проделывать разные глупые вещи вроде запуска ракет против нашего флота. Русские корабли не смогут эффективно обороняться от ударов с воздуха, и у нас гораздо больше боевых самолетов, чем у русских кораблей".

"Чему следует американцам поучиться у российских летчиков, так это тому, что наши пилоты в ходе кампании ни разу нанесли ударов по мирному населению и объектам гражданской инфраструктуры. А вот этим как раз печально знамениты ВВС США в зонах военных конфликтов", - рассказал "Газете.Ru" источник в Главном штабе Воздушно-космических сил.

"Ту же самую Ракку американцы снесли практически под ноль, а результата особого это не принесло. Бомбить бомбят, а позитивной программы никакой не имеют", - добавил высокопоставленный офицер.

По его словам, российские ВКС внимательно наблюдают за действиями американцев в Сирии и делают необходимые выводы. Особый интерес представляют радиолокационные портреты воздушных целей, выполненных по технологии стелс. Помимо этого, важными объектами для изучения российскими специалистами являются обломки американских авиационных средств поражения и еще лучше - неразорвавшиеся ракеты и бомбы.

Михаил Ходаренок