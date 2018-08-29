Ученые военного технополиса "Эра" намерены обмениваться опытом с иностранными коллегами
Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Ученые военного инновационного технополиса "Эра" будут обмениваться опытом с иностранными коллегами, говорится в положении о технополисе.
В документе отмечается, что одним из мероприятий, реализуемых в рамках деятельности технополиса станет "Организация обмена опытом между научными и педагогическими работниками, в том числе иностранными".
"Положение о военном инновационном технополисе "Эра" Минобороны РФ" было утверждено указом президента РФ. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовых актов.
Указ о создании в Анапе военного инновационного технополиса "Эра" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 25 июня.
Технополис начнет функционировать в сентябре 2018 года, сообщил журналистам 27 июня врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ Роман Кордюков.
В том числе, Р.Кордюков отметил, что к настоящему времени определены 8 научных направлений технополиса. Среди них, в частности, значатся робототехника, информационная безопасность, техническое зрение и распознавание образов, биотехнические системы и технологии.
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