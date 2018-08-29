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29.08.2018
РИА Новости

Военный атташе посольства Германии в России посетит учения "Восток-2018"

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Военнослужащие Вооруженных сил России во время учений. Архивное фото
Военнослужащие Вооруженных сил России во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военный атташе посольства Германии в Москве бригадный генерал Эрнст-Петер Хорн посетит учения "Восток-2018", сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Господин Хорн примет участие в качестве наблюдателя", - сообщили в посольстве.

Ранее исполняющий обязанности представителя НАТО Дилан Уайт сообщил, что альянс будет следить за учениями "Восток-2018". Он добавил, что военные атташе стран НАТО в Москве были приглашены для добровольного наблюдения за учениями и "данное предложение рассматривается".

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Учения получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.

28.08.2018
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