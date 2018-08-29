Войти
29.08.2018
РИА Новости

Япония усилит свою ПРО наземной системой перехвата Aegis Ashore

479
0
0
Aegis Ashore
Американская наземная система противоракетной обороны Aegis Ashore.
Источник: © AFP 2018 / Daniel Mihailescu

ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Япония усилит свою многоуровневую защиту от баллистических ракет наземной системой перехвата Aegis Ashore, говорится в опубликованной во вторник в Токио "Белой книге" по обороне за 2018 год.

"Это сделает возможным перехват на верхнем уровне не только с помощью эсминцев, оснащенных системой Aegis, но и также с помощью Aegis Ashore", - отмечается в документе.

"Белая книга" напоминает, что система ПРО Японии до сих пор основывалась на многоуровневой системе обороны, предусматривающей на верхнем уровне перехват баллистических ракет с помощью военных кораблей с системой Aegis и на нижнем уровне - ракетами "Патриот" PAC-3.

"Важно развивать на необходимом и достаточном уровне обороноспособность страны в качественном и количественном отношениях. Особо важно использовать возможности в новых областях, таких как космос и киберпространство", - отмечается также в "Белой книге".

Укреплению военного альянса с США в "Белой книге" уделено особое внимание.

"Альянс Японии и США, как основа мира и безопасности в АТР, вносит вклад в стабилизацию региональной обстановки в этой сфере", - отмечается в документе. Министерство обороны Японии приводит в пример сотрудничество Токио и Вашингтона в вопросах денуклеаризации КНДР, ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, где Япония противостоит влиянию КНР.

Правительство Японии 19 декабря прошлого года приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.

Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с этими планами.

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
США
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
Иджис
Проекты
Кибербезопасность
Похожие новости
05.08.2013
Россия и США на развилке
29.05.2013
Китайские хакеры украли секреты американской ПРО
17.04.2013
Военный бюджет США: сокращение идет слишком медленно
12.04.2013
США огласили военный бюджет на 2014 год
25.02.2013
Пентагон предупреждает о последствиях секвестра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 17:25
  • 7
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 29.08 16:30
  • 2
"Ростех" шокировал способностями экзоскелета будущего
  • 29.08 16:14
  • 4
F-35 первым получит лазерное оружие и преобразит воздушный бой (Страница 1 из 2)
  • 29.08 16:08
  • 3
Стирлинг на солнечной тяге
  • 29.08 15:41
  • 1
Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции
  • 29.08 13:30
  • 20
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 29.08 12:56
  • 6
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 29.08 11:58
  • 4
Редкий танк Т-80УЕ-1: в чем его превосходство над Т-72Б3 и Т-80БВМ
  • 29.08 11:46
  • 27
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 29.08 11:13
  • 9
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 29.08 10:19
  • 37
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 29.08 10:14
  • 34
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 29.08 09:04
  • 3
Минобороны показало беспилотники террористов, сбитые за три дня в ходе атак на Хмеймим
  • 29.08 08:40
  • 1
Медвежьи когти: ракеты Х-101 подарят Ту-95МСМ вторую молодость
  • 29.08 07:54
  • 1
Могли бы узнать больше: чему США научились у России в Сирии