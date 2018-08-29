Япония усилит свою ПРО наземной системой перехвата Aegis Ashore

ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Япония усилит свою многоуровневую защиту от баллистических ракет наземной системой перехвата Aegis Ashore, говорится в опубликованной во вторник в Токио "Белой книге" по обороне за 2018 год.

"Это сделает возможным перехват на верхнем уровне не только с помощью эсминцев, оснащенных системой Aegis, но и также с помощью Aegis Ashore", - отмечается в документе.

"Белая книга" напоминает, что система ПРО Японии до сих пор основывалась на многоуровневой системе обороны, предусматривающей на верхнем уровне перехват баллистических ракет с помощью военных кораблей с системой Aegis и на нижнем уровне - ракетами "Патриот" PAC-3.

"Важно развивать на необходимом и достаточном уровне обороноспособность страны в качественном и количественном отношениях. Особо важно использовать возможности в новых областях, таких как космос и киберпространство", - отмечается также в "Белой книге".

Укреплению военного альянса с США в "Белой книге" уделено особое внимание.

"Альянс Японии и США, как основа мира и безопасности в АТР, вносит вклад в стабилизацию региональной обстановки в этой сфере", - отмечается в документе. Министерство обороны Японии приводит в пример сотрудничество Токио и Вашингтона в вопросах денуклеаризации КНДР, ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, где Япония противостоит влиянию КНР.

Правительство Японии 19 декабря прошлого года приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года.

Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с этими планами.