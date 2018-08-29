Начинается модернизация авианосца "Викрамадитья"

В соответствии с программой военно-технического сотрудничества с Индией, холдинг "Технодинамика" (входит в госкорпорацию Ростех) приступил к выполнению монтажа морских гидравлических систем на авианосце ВМФ Индии Vikramaditya, сообщает источник 27 августа. Этот проект является очередным шагом на пути развития ВТС между двумя странами.

"Монтаж морских гидравлических систем на "Викрамадитье" является важным шагом в модернизации корабля, который в настоящее время признается самым мощным авианосцем индийского флота. Проект" Викрамадитья" чрезвычайно перспективен с учетом долгосрочной программы развития индийского авианосного флота, в рамках которой к 2027 году он приобретет еще два корабля", отметил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков.

Морские гидравлические системы GS-1MF и GS-3 используются для дозаправки, очистки и герметизации гидравлических систем самолетов и вертолетов, которые входят в состав авиакрыла авианосца "Викрамадитья".

Авианосец "Викрамадитья" это глубокая модернизация авианосца "Адмирал Горшков" и был предназначен для замены авианосца Viraat, срок службы которого истек. "Викрамадитья" стоит 2,3 млрд долл США и передан Индии в 2013 году.

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