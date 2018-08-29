Индийская промышленность успешно вовлекается в производство "Чинуков"

Американская компания Boeing и индийская Dynamatic Technologies объявили о поставке второго набора кормового пилона и грузовой рампы для сборки тяжелого транспортного вертолета Boeing СH-47 Chinook, сообщает источник 28 августа.

Эта поставка знаменует собой успешное вовлечение предприятий индийской оборонной промышленности в реализации контракта на поставку ВВС ИНдии 15 вертолетов этого типа, заявил президент компании Boeing India Пратюш Кумар. По его словам, стратегия "Делай в Индии" и программа закупок вертолетов "Чинук" благотворно влияют на развитие местных производственных мощностей.

Производственная линия "Чинуков" в Индии была создана в 2014 году как часть обязательств индийской стороны. В феврале 2015 года компания Dynamatic Technologies поставила первый комплект агрегатов, эта поставка была упомянута премьер-министром Нарендрой Моди во время его инаугурационного выступления на выставке Aero India в 2015 году.

"Чинук" это многоцелевой транспортно-десантный вертолет для перевозки тяжелых грузов (артиллерии, машин, топлива) и солдат, эффективен для выполнения гуманитарных миссий и массовой эвакуации беженцев.

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