JF-17 покорил небо Польши

Заместитель начальника штаба ВВС Пакистана маршал авиации Аршад Малик подарил министру обороны Польши Мариушу Блащаку модель истребителя JF-17.

В настоящее время два истребителя этого типа участвуют в воздушных демонстрациях на выставке Radom International Airshow в Польше. Кроме истребителей, Пакистан направил в Польшу учебный самолет Super Mushsak и транспортный С-130 Hercules. Ни одна европейская страна не участвует на этой выставке так масштабно, как Пакистан.

Истребитель JF-17 "заворожил зрителей авиашоу своими захватывающими маневрами", пишет источник.