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29.08.2018
Военный паритет

JF-17 покорил небо Польши

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Модель истребителя JF-17
Модель истребителя JF-17.
Источник: PTV World

Заместитель начальника штаба ВВС Пакистана маршал авиации Аршад Малик подарил министру обороны Польши Мариушу Блащаку модель истребителя JF-17.

В настоящее время два истребителя этого типа участвуют в воздушных демонстрациях на выставке Radom International Airshow в Польше. Кроме истребителей, Пакистан направил в Польшу учебный самолет Super Mushsak и транспортный С-130 Hercules. Ни одна европейская страна не участвует на этой выставке так масштабно, как Пакистан.

Истребитель JF-17 "заворожил зрителей авиашоу своими захватывающими маневрами", пишет источник.

28.08.2018
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Страны
Пакистан
Польша
Продукция
C-130
FC-1
Проекты
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