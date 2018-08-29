JF-17 покорил небо Польши
Модель истребителя JF-17.
Источник: PTV World
Заместитель начальника штаба ВВС Пакистана маршал авиации Аршад Малик подарил министру обороны Польши Мариушу Блащаку модель истребителя JF-17.
В настоящее время два истребителя этого типа участвуют в воздушных демонстрациях на выставке Radom International Airshow в Польше. Кроме истребителей, Пакистан направил в Польшу учебный самолет Super Mushsak и транспортный С-130 Hercules. Ни одна европейская страна не участвует на этой выставке так масштабно, как Пакистан.
Истребитель JF-17 "заворожил зрителей авиашоу своими захватывающими маневрами", пишет источник.
28.08.2018
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Права на данный материал
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