"Ростех" вызвался помочь Турции по истребителю пятого поколения

Турция и Россия могут обсудить возможности сотрудничества по совместной разработке и производству истребителя пятого поколения, заявил директор Департамента международного сотрудничества и региональной политики госкомпании Ростех Виктор Кладов, сообщает источник 28 августа.

Обращаясь к интернет-изданию Anadolu Agency (AA), Кладов заявил о возможном совместном производстве истребителей. По его словам, существует необходимость в длительных консультациях между Россией и Турцией, если они проявят интерес к этой теме. "Для такого крупного проекта стороны должны быть не только заинтересованы, но и готовы к совместной работе", добавил он. ”Хотя это может быть трудным решением, я убежден, что обе страны способны реализовать такой проект", сказал Кладов.

Программа истребителя пятого поколения является приоритетом для президента Эрдогана, который желает развивать национальную оборонную промышленность, чтобы стимулировать националистическую поддержку и уменьшить зависимость Турции от НАТО.

Геополитическая ситуация усиливает стремление Анкары к созданию собственной технологической базы, в настоящее время отношения с Европой и Соединенными Штатами сталкиваются с серьезными проблемами. Но в то же время Турции потребуется партнерство с Россией или Китаем, если Европа и США откажут в технической помощи.

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