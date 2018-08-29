Специальные учения инженерных войск начались в Восточном военном округе

В них задействованы свыше 4 тыс. военнослужащих и более 1,3 тыс. единиц техники

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Инженерные войска Восточного военного округа приступили к специальным учениям в преддверии масштабных маневров "Восток-2018", сообщает во вторник пресс-служба Минобороны России.

"С соединениями и воинскими частями инженерных войск Вооруженных сил России проводятся специальные учения, в которых задействовано более 4 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц техники", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, учения пройдут на десяти полигонах, пяти участках акваторий Восточного военного округа и продлятся до 31 августа.

"Накануне соединения и воинские части инженерных войск совершили марш комбинированным способом в назначенные районы на расстояние свыше 6 тыс. км", - сообщили в Минобороны.

В ходе специальных учений войскам предстоит обеспечить развертывание группировок на Восточном стратегическом направлении и выполнить все задачи инженерного обеспечения.