С-400 проведут боевые стрельбы на полигонах под Астраханью и в Бурятии

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Западного военного округа прибыли на полигоны "Капустин Яр" в Астраханской области и "Телемба" в Бурятии для выполнения плановых боевых стрельб, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Западного военного округа прибыли на полигоны "Капустин Яр" (Астраханская область) и "Телемба" (Республика Бурятия) для выполнения плановых боевых стрельб", - сказал он.

В настоящее время военнослужащие заступили на боевое дежурство по прикрытию войск и объектов. Отмечается, что главная задача военных - поразить аэродинамические и баллистические цели, имитируемые сверхзвуковыми ракетами-мишенями. Кроме того, зенитчики выполнят нормативы по обслуживанию техники и ее маскировке, инженерному оборудованию позиций, защите от оружия массового поражения.

Всего к проведению полевого выхода подразделений ПВО ЗВО привлечено более 5 тысяч военнослужащих, около 400 единиц военной техники, включая зенитные ракетные системы С-300, ЗРК "Тор", "Тунгуска", "Шилка", "Оса". Также тренировки расчетов пройдут на полигонах, расположенных в Ленинградской, Калининградской и Воронежской областях.