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29.08.2018
Военное обозрение

Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции

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По сообщению Mil.Press FlotProm, шведский концерн Volvo принял решение отказаться от поставок для российской оборонной отрасли агрегатов Volvo-Penta.

Такие импортные агрегаты установлены на малых пограничных катерах проекта 21850 "Чибис" и малых десантных кораблях ВМФ "Евгений Кочешков" и "Мордовия".

Минобороны РФ

Планировалось также и на патрульные катера проекта 12260 "Ястреб" ставить силовые установки шведского производства.

Решение Швеции об отказе поставлять свои агрегаты России, естественно, не может не отразиться на темпах развития российского флота, считают эксперты. Однако подобные шведские силовые установки имеются и у других зарубежных компаний-производителей, пока не заявивших о своём уходе с российской оборонного рынка.

Кроме того, на сегодняшний день на Рыбинском заводе проходят испытания двигателей для российских военных кораблей, которые способны заменить импортные силовые установки. Тем самым, российская "оборонка" пытается решить проблему со вспомогательными дизель-генераторами военных кораблей и судов российского флота.

Ранее немецкая компания MTU покинула оборонный рынок России, перестав поставлять с 2014 года двигатели для военных кораблей. Как отмечают военные эксперты, её уход стал более болезненным и критичным шагом для российского флота, чем решение руководства Volvo.

28.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Швеция
Компании
Volvo
Минoбороны РФ
Проекты
12322 Зубр
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1 комментарий
№1
29.08.2018 15:41
Военная техника должна быть полностью отечественного производства. Зависимость НАТОвской военной техники от различных стран делает возможным путём точечных ударов по производствам в Европе остановить военное производство в США.
+2
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