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29.08.2018
Военное обозрение

"Ростех" шокировал способностями экзоскелета будущего

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Всего через 7 лет будущее станет реальностью, а военные получат экипировку, в которой боец будет практически неуязвим. Технологии, способные превратить солдата в настоящую машину, начали разрабатываться еще в начале "нулевых" годов.

Тогда новейшая экипировка для военнослужащих получила свое название — "Ратник", а в 2014 году Минобороны подписало трехлетний контракт на ее поставку в вооруженные силы России.

topwar.ru

Сегодня в комплект входит стрелковое оружие, включающее полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления, рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки и многое другое.

Сегодня российская армия пользуется боевой экипировкой "Ратник-2", которая состоит из механического экзоскелета, помогающего бойцу снять нагрузку со спины при переносе груза до 50 кг.

В усовершенствованной версии "Ратник-3", которая появится в 2025 году, будет представлен активный экзоскелет, который к этому времени станет полноценным боевым механизмом солдат. Ученые обещают разработать небольшого размера источник энергии, который мог бы носить с собой боец.

На сегодняшний день в результате испытаний стало известно, что прототип будущего экзоскелета способен поражать мишени из пулемета, держа оружие одной рукой.

28.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Ратник-3
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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2 комментария
№1
29.08.2018 12:11
Цитата, q
В усовершенствованной версии "Ратник-3", которая появится в 2025 году, будет представлен активный экзоскелет, который к этому времени станет полноценным боевым механизмом солдат. Ученые обещают разработать небольшого размера источник энергии, который мог бы носить с собой боец
Принципиально важно. Вероятнее всего это будут ядерные источники энергии. Однако, интересно какова будет стоимость...
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№2
29.08.2018 16:30
Цитата, Воин3D сообщ. №1
Вероятнее всего это будут ядерные источники энергии.

или это слишком тонкий для меня стёб, или скажи где купил то, что куришь. ;))

Ядерный источник энергии в экзе... Х)))))) Ога. В  Fallout 4 переиграл ?
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