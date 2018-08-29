"Ростех" шокировал способностями экзоскелета будущего
Всего через 7 лет будущее станет реальностью, а военные получат экипировку, в которой боец будет практически неуязвим. Технологии, способные превратить солдата в настоящую машину, начали разрабатываться еще в начале "нулевых" годов.
Тогда новейшая экипировка для военнослужащих получила свое название — "Ратник", а в 2014 году Минобороны подписало трехлетний контракт на ее поставку в вооруженные силы России.
topwar.ru
Сегодня в комплект входит стрелковое оружие, включающее полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления, рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки и многое другое.
Сегодня российская армия пользуется боевой экипировкой "Ратник-2", которая состоит из механического экзоскелета, помогающего бойцу снять нагрузку со спины при переносе груза до 50 кг.
В усовершенствованной версии "Ратник-3", которая появится в 2025 году, будет представлен активный экзоскелет, который к этому времени станет полноценным боевым механизмом солдат. Ученые обещают разработать небольшого размера источник энергии, который мог бы носить с собой боец.
На сегодняшний день в результате испытаний стало известно, что прототип будущего экзоскелета способен поражать мишени из пулемета, держа оружие одной рукой.
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В усовершенствованной версии "Ратник-3", которая появится в 2025 году, будет представлен активный экзоскелет, который к этому времени станет полноценным боевым механизмом солдат. Ученые обещают разработать небольшого размера источник энергии, который мог бы носить с собой боецПринципиально важно. Вероятнее всего это будут ядерные источники энергии. Однако, интересно какова будет стоимость...